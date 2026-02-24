El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Hugo de Zela Martínez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.
De esta manera, de Zela Martínez formará parte del nuevo Gabinete Ministerial que encabeza la economista Denisse Miralles, designada en el cargo el fin de por Balcázar Zelada.
Como se recuerda, José María Balcázar fue elegido como nuevo presidente del Congreso, y por consiguiente del Perú, el pasado 18 de febrero, un día después de que el Parlamento aprobara la censura del exmandatario José Jerí.
A inicios de febrero, José Maria Balcázar asistió a Barbadillo. En diciembre de 2025, recibió en su despacho presidencial a Irma Castillo, hermana del expresidente condenado por el intento de golpe de Estado del 2022.