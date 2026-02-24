Resumen

El canciller Hugo de Zela en entrevista con El Comercio. Foto: GEC / Julio Reaño
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El presidente de la República, José María Balcázar, tomó juramento a Hugo de Zela Martínez como nuevo ministro de Relaciones Exteriores. El acto ceremonial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, hoy, martes 24 de febrero.

