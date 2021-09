El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, -quien podría ser interpelarlo en el Congreso- se enfrentó a los parlamentarios, al señalar que “se la quieren dar de jueces y se creen la suprema corte celestial”.

“Si me censuran o no, el pueblo peruano será el mejor juez. Estos señores que se la quieren dar de jueces y que se creen la suprema corte celestial y que por encima de la justicia terrenal peruana ahora quieren condenar a Iber Maraví, ahora van a ser juzgados por el verdadero juez, el pueblo peruano”, exclamó.

El jueves último, el pleno del Congreso dio cuenta de la la moción de interpelación contra Iber Maraví que incluye 7 preguntas sobre su relación el Sutep-Conare, vinculado al Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, así como sobre su presunta participación en atentados terroristas en Ayacucho, la protesta magisterial del 2004, y su relación con el terrorista Hildebrando Pérez Huaranca. En la próxima semana, se debatirá la admisión del pedido.

Desde la región Ayacucho, Maraví, quien hace más de una semana puso su cargo a disposición, Maraví indicó que ya ha dado a conocer su postura contra Sendero Luminoso y el terrorismo en todas sus declaraciones, pero remarcó que si desean escucharlo una vez más, acudirá al Parlamento “con la cordialidad del caso”.

El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Iber Maraví, cuestionó al Congreso de la República, que la próxima semana podría interpelarlo por sus presuntos vínculos con ataques terroristas perpetrados en los años 80, asegurando que sus integrantes se la quieren dar de jueces” y “se creen la suprema corte celestial”.

“Ya tienen las respuestas en todas mis declaraciones. Pero si acaso quieren escucharme una vez más con mis respuestas, bueno otra vez iré porque estoy obligado a ir, con la cordialidad del caso”, expresó.

Durante su discurso en Ayacucho, puntualizó que las interpelaciones lo “distraen” y que no tiene ninguna condena, ni investigación abierta por el delito de terrorismo.

“Ahora estamos preocupados más bien en dar soluciones a las necesidades de la población, estamos atareados en eso y nos vienen a distraer con interpelaciones. La prensa más está hablando de esas informaciones del pasado que ya se han judicializado y que no hay nada absolutamente”, acotó.

“Una vez más en mi tierra lo digo: Iber Maraví no tiene ninguna condena a lo largo de su vida. No tengo siquiera ni una investigación por haber molestado una mosca, no tengo absolutamente nada”, sentenció.

De proceder la moción -si logra el número de votos necesarios para su aprobación- y en caso los parlamentarios no estén satisfechos con las respuestas del ministro, pueden impulsar una moción de censura.

Estas son las 7 preguntas del pliego interpelatorio

Para que aclare sobe sus relaciones con el Sutep-Conare, ala más radical del magisterio que tendría vínculos con organizaciones subversivas como Movadef.

Para que aclare sobre sus relaciones con los terroristas Arturo Morote, Hildebrando Pérez Huaranca y Edith Lagos y su participación en actos delictivos según el atestado policial N°12-SE-JDp, que consigna hechos comprendidos desde junio de 1980 a mayo de 1981 en Ayacucho.

Para que aclare sobre los sucesos ocurridos entre junio de 1980 y octubre de 1981, de acuerdo con el atestado policial N° 001-SE-JDp, del 5 de febrero de 1982, que incluyen la comisión del presunto delito de homicidio y lesiones graves con arma de fuego, además de los otros actos ilegales mencionados.

Para que aclare en qué circunstancias se le sentenció a cuatro años de prisión suspendida en el año 2009 por disturbios contra la propiedad del Estado y daño agravado, que corresponden a actos vandálicos contra la Dirección Regional de Educación de Ayacucho y establecimientos particulares sucedidos en el 2004.

Para que aclare si es cierto que en algún momento ha actuado como Secretario de Juventudes o ha tenido cargo dirigencial o algún tipo de liderazgo en el Movadef.

¿Cuál fue su participación en la protesta magisterial de 2004, en Huamanga Ayacucho, donde según informes periodísticos y atestados policiales habría actuado como instigador y generado zozobra?

Para que aclare cuál fue su vínculo con el señor Hildebrando Pérez Huaranca, uno de los perpetradores de la masacre de Lucanamarca en Ayacucho que acabó con la vida de 70 campesinos.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Congresista Héctor Valer pide disculpas a Vivian Olivos