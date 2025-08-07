Sebastian Ortiz Martínez
Sebastian Ortiz Martínez

Escucha la noticia

00:0000:00
Idas y vueltas: la historia de cómo el gobierno de Boluarte suspendió operaciones contra la minería ilegal y luego retrocedió
×
🎧 Escucha esta noticia para estar siempre
informado
×
⚡ Entérate de lo más importante en segundos
Resumen de la noticia por IA
Idas y vueltas: la historia de cómo el gobierno de Boluarte suspendió operaciones contra la minería ilegal y luego retrocedió

Idas y vueltas: la historia de cómo el gobierno de Boluarte suspendió operaciones contra la minería ilegal y luego retrocedió

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Función exclusiva para Registrados y Suscriptores.

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

A solo dos días de que los gremios de los mineros informales se retiraran de la mesa de diálogo convocada por el Ejecutivo para la formalización de este sector y amenazaran con protestas, el gobierno de Dina Boluarte cedió a una de sus principales demandas: la suspensión de las interdicciones. Es decir, de los operativos policiales en contra de la minería ilegal.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC