Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Desde el penal de Barbadillo, donde cumple una condena de 11 años de cárcel por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022, el expresidente Pedro Castillo solicitó el indulto al actual mandatario José María Balcázar.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión
Gobierno

José Balcázar: su acercamiento con el partido de López Chau y la historia detrás de su expulsión

El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán
Política

El primer día de José María Balcázar en Palacio: la invitación a Vladimir Cerrón, las reuniones y los ministros que no continuarán

Indulto que pide Castillo reabre debate sobre las gracias presidenciales: ¿Qué puede hacer Balcázar? ¿Qué prohíbe la Constitución?
Gobierno

Indulto que pide Castillo reabre debate sobre las gracias presidenciales: ¿Qué puede hacer Balcázar? ¿Qué prohíbe la Constitución?

José María Balcázar: ¿Cuál es el riesgo de volver a tener a un representante de Perú Libre en Palacio de Gobierno?
Política

José María Balcázar: ¿Cuál es el riesgo de volver a tener a un representante de Perú Libre en Palacio de Gobierno?