“Es necesario que se alejen de propuestas populistas”

Por Francis Allison, alcalde de Magdalena

Durante los tres últimos años, uno de los delitos que ha sobrepasado al Estado peruano por su crecimiento exponencial, es la extorsión. A nivel nacional, entre el año 2021 y el 2023, las denuncias por extorsión aumentaron en 372%. Lamentablemente, hay cifras aún más alarmantes, ya que, en el mismo periodo, según el Sistema de Registro de Denuncias Policiales (SIDPOL), las denuncias por dicho delito se multiplicaron 6.9 veces en Lima, 7.4 en Ayacucho y 7.8 en Ucayali. También es preocupante la velocidad con la que está ganando nuevos territorios. En el año 2021, solo en siete regiones del país se reportaron un número significativo de denuncias, en el 2022, en trece y en el 2023, en dieciocho.





La extorsión es un ilícito complejo que se manifiesta en diversas modalidades, algunas de las más frecuentes son: a) Cobro de cupo, que es la exigencia de dinero para que un negocio pueda operar; b) Chalequeo, exigencia de dinero con la promesa de protección, muchas veces bajo la apariencia de empresas de seguridad formales; c) Gota a gota, enganche de una víctima a través de un préstamo con tasas de interés elevadísimas e impagables.





A diferencia del robo y de otros delitos, la extorsión no es de afectación pasajera, pues, quien paga una vez, tendrá que pagar siempre. Asimismo, es un delito que no diferencia entre clases socioeconómicas porque no solo afecta a grandes y medianos empresarios, sino también a pequeños emprendedores como mototaxistas, ambulantes, emolienteros, bodegueros, etc. En pocas palabras, nadie está libre de ser extorsionado.





Este problema debe enfrentarse con firmeza y determinación, por ello, es necesario que el Congreso y el Ejecutivo actúen con responsabilidad y se alejen de propuestas populistas. Por ejemplo, es momento de entender que la receptación no es una “criollada” y que se trata de un delito grave que fomenta no solo la comisión de los delitos de hurto y robo (muchas veces con consecuencias fatales), sino que, además, muchos de los 4,700 teléfonos robados al día, terminan en manos de los extorsionadores. Ante ello, la pena por dicho delito debe ser elevada a límites legales que permitan la prisión preventiva y/o condenas efectivas para los que vendan y compren cosas robadas.





Asimismo, el Parlamento debe modificar el Decreto Legislativo N° 1338 que crea el Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (RENTESEG), para incluir en ella, elevadas sanciones pecuniarias a las empresas de telecomunicaciones que no inhabiliten los IMEI (que es el número único de identificación de cada dispositivo) de aquellos terminales telefónicos robados, hurtados, perdidos o clonados, solo así se podrán realizar verdaderos apagones telefónicos. El Congreso de la República también debe emitir una norma que prohíba y sancione a las empresas de telefonía que permitan que exista señal telefónica móvil en los cuadrantes en donde se ubican los establecimientos penitenciarios, desde donde salen muchas llamadas extorsivas.





Por su lado, OSIPTEL debe fiscalizar y aplicar las sanciones administrativas (hasta 1000 UIT) señaladas en la Ley N° 31839, a las empresas que, a pesar de la prohibición expresa, siguen permitiendo la venta ambulatoria de líneas móviles (chips).





También, se debe emitir una norma que permita que el Ministerio Público acceda, sin mandato judicial, al nombre (no a los montos ni movimientos) de los titulares de las cuentas bancarias en las que se exige el depósito de los montos extorsivos, para que, en caso de ser necesario, se proceda a una inmediata captura. Asimismo, debe regularse el procedimiento para el bloqueo inmediato de las respectivas cuentas.





La inmediata ubicación de los actores criminales es fundamental para combatir este crimen, por eso, el Estado debe fortalecer la División de Delitos de Alta Tecnología de la PNP (DIVINDAT), que es la que se encarga de la geolocalización de las llamadas extorsivas pero que, lamentablemente, no cuenta con los recursos necesarios.





No es menos importante, legislar para actualizar el marco normativo relacionado al uso civil de armas de fuego y para establecer firmes sanciones contra aquellos que desvían las armas autorizadas hacia la delincuencia.





Ante el ascenso de nuevas modalidades delictivas, se hace necesaria la adopción de medidas legislativas y ejecutivas distintas. El análisis del crecimiento de este fenómeno debe dar paso a planes, proyectos y acciones, que conviertan al Perú en un lugar más seguro y productivo para todos.