La Cancillería peruana presentó una nota de protesta formal a la embajada de Colombia, expresando su “más firme y enérgico rechazo” al sobrevuelo de una aeronave militar colombiana en espacio aéreo nacional.

El ingreso de la aeronave militar colombiana se produjo mientras autoridades peruanas y población civil participaban en actividades cívicas en el distrito Santa Rosa de Loreto.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Gobierno peruano detectó sobrevuelo de avión militar de Colombia que ingresó de forma irregular a espacio aéreo peruano

En el comunicado, Torre Tagle indicó que las explicaciones brindadas hasta el momento por Colombia no han sido satisfactorias.

La Cancillería considera el hecho como una grave violación de la soberanía territorial y recordó que toda aeronave militar extranjera debe contar con permiso previo de sobrevuelo otorgado por las autoridades peruanas.

Asimismo, exigió las más amplias satisfacciones y garantías de que una situación similar no volverá a ocurrir, en resguardo de los históricos vínculos de cooperación e integración bilateral.

“El Gobierno del Perú reafirma que la defensa de su soberanía y el respeto al derecho internacional son principios inalterables de su política exterior, y subraya que espera una pronta respuesta por parte de las autoridades colombianas que contribuya a preservar la confianza mutua y la buena vecindad entre ambos países”, sentenció.

#NoticiasTorreTagle | La Cancillería presentó nota de protesta por invasión del espacio aéreo por parte de un avión militar colombiano.



👉https://t.co/Ux1LXBa8Ss pic.twitter.com/o8tVPpJvAE — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) August 9, 2025

Como se recuerda, el Gobierno detectó la incursión irregular de un avión militar de Colombia en territorio peruano cuando una comitiva liderada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, visitaba la isla Santa Rosa de Loreto.

El hecho ocurrió en la visita de este 7 de agosto, cuando Eduardo Arana y otros ministros, con autoridades militares y policiales, visitaban a la ciudadanía en el distrito de Santa Rosa, mientras que al otro lado de la frontera, en la ciudad de Leticia, el presidente colombiano Gustavo Petro participaba en una ceremonia oficial.

LEE MÁS: Partidos políticos peruanos rechazan declaraciones de Gustavo Petro que desconocen la soberanía peruana de la isla Santa Rosa

“El Gobierno inmediatamente dispuso que se requieran las explicaciones por los canales tanto militares como diplomáticos. Este es un hecho que nos causó primero sorpresa y luego indignación, porque como acabo de expresar, no tuvimos conocimiento oficial del ingreso de esa nave”, comentó ante la prensa.