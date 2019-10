La expresidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Janet Sánchez, afirmó que el actual ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, “miente” cuando señala que no recomendó a la madre de su hijo para que sea contratada en el citado grupo de trabajo en el 2018. Lamentó que el oficialista “no asuma una verdad” ni “su responsabilidad”.

En diálogo con El Comercio, Sánchez ratificó que fue Meléndez quien le propuso a Érika Fernández para el puesto de auxiliar. Agregó que no tuvo conocimiento que era la madre su hijo hasta meses después, cuando incluso él mismo se lo llegó a reconocer.

El hoy ministro Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, declaró esta mañana que no tuvo "absolutamente nada que ver con la contratación”. “Yo no he recomendado a nadie. A sus manos (de Janet Sánchez) llegan hojas de vida. No tengo absolutamente nada que ver con la contratación”, exclamó.

Fernández trabajó en el Congreso entre junio y agosto del 2018, cuando Meléndez y Sánchez pertenecían a la bancada de Peruanos por el Kambio.

“Debo entender que el congresista Meléndez no asume sus responsabilidades. Como varón, tendría que asumirlas. Yo no conocía a esta señorita [hasta antes de eso]. Entonces, ¿debo pensar de que el currículum de la señorita, o la señorita, cayó del cielo? Cosa que no es así. El señor Meléndez miente”, respondió Sánchez este Diario.

Detalló que luego de agosto del año pasado, cuando la madre del hijo de Meléndez ya no se encontraba trabajando para su despacho, se comunicaron con ella para consultarle por este tema. A raíz de ello, cuenta, le preguntó al hoy ministro. “Cuando salgo de dudas es cuando lo llamo”, refiere.

“Me dijo ‘no, amiga, yo te lo he dicho, ¿no te acuerdas?’. ‘Eso es falso, totalmente falso', le dije. ‘Tú en ningún momento me dijiste nada’. ‘Porque no solamente te ibas a perjudicar tú, también me perjudicabas a mí’”, relata Sánchez.

Según la expresidenta de la Comisión de Ética, “no la hubiera aceptado" en el cargo “si el congresista Meléndez me lo hubiera dicho en el momento en que me propone a la señorita”. Aunque afirmó que “cumplía los requisitos” de experiencia para el puesto.

Sánchez ha adelantado que cuenta con testigos que respaldan su versión. “El señor Meléndez está diciendo de que soy una mentirosa y eso no me gusta. Siempre voy a salir a responder cuando yo tengo los argumentos y la verdad de mi lado. Siempre”, acotó.

El expresidenta de la Comisión de Ética también insistió en que ella no ha formulado ninguna denuncia y que solo se limitó a responder las preguntas de la prensa.

Consultada por algunas declaraciones que piden la salida de Meléndez del ministerio, refirió:

“No me corresponde tomar una determinación al respecto. Pero si el señor [Martín] Vizcarra es coherente con su lucha contra la corrupción, considero de que debe tomar medidas. Le corresponde ya a él ser consecuente y coherente con lo que siempre ha dicho”.