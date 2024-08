El canciller Javier González-Olaechea estimó que está cambiando la tendencia entre los países miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para permitir que se realice una segunda reunión a fin de volver a evaluar un pronunciamiento sobre el fraude electoral en Venezuela, luego que no se alcanzaran votos para una resolución el último miércoles.

“Este fue un primer intento y no el último y parece, subrayo, parece que crece la tendencia a una segunda convocatoria a la luz de los hechos del miércoles a la fecha”, señaló en un discurso por el 203 aniversario del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Entre estos hechos, el canciller mencionó la acusación contra el candidato opositor de Nicolás Maduro, Edmundo González, así como contra María Corina Machado y otros colaboradores, así como la captura de opositores, manifestantes y la represión violenta que ha dejado muertos y heridos.

“Es por ello que no es una derrota porque la frustración que ha causado, y están inundadas las redes, de que no se alcanzara siquiera esto que no pedía verificación internacional, va a llevar, preveo yo, a que mañana la convocatoria en las calles de Venezuela va a ser abrumadora”, aseveró.

En su pronunciamiento, González-Olaechea reiteró sus cuestionamientos a los representantes de otros países de la OEA que se abstuvieron de respaldar la resolución donde se pedía transparencia de las actas electorales en Venezuela, y al presidente del Consejo Permanente porque, según el canciller peruano, trató de persuadir con argumentos “diplomáticos y no diplomáticos”, que se retire una parte del artículo 2 para exigir una verificación de los resultados ante organizaciones observadoras independientes.

“Dos horas de franca discusión en las que el presidente de la conferencia intentó persuadir, bajo todo tipo de argumentos diplomáticos y no diplomáticos que adoptáramos los presentes esta resolución borrando de un solo plumazo el artículo 2 acápite B [...] ¿Quién, a tres días de haber sido proclamado sin actas el señor Maduro podía garantizar que esta verificación, siquiera nacional, pudiera ser transparente y que reflejara la voluntad popular de los venezolanos? Cuando horas antes la nueva heroína de las Américas había colgado casi el 90% de las actas oficiales en un sitio web para que todo el mundo las observara y las contrastara”, resaltó.

Este proceder, según el canciller, debería ser una “lección para todos los países de la región que debemos tener en cuenta, en la medida que en algunos procesos electorales no se tomaron las mismas precauciones”, sin especificar casos concretos.

El ministro también rechazó que haya actuado de manera agresiva como expresó el presidente del Consejo Permanente, Ronald Sanders.

“Es absolutamente falso, en honor a mi dignidad lo sostengo, ahí están los videos, ¿que grité, amenacé o golpeé la mesa?. Hablé con voz enérgica. Yo llevaba una posición principista [...] Sin embargo, ante la frustración, dejé todo papel y quienes pudieron escucharme me escucharon. Ergo, es una falsedad sostener que no había consenso”, insistió.