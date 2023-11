El ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, explicó este sábado su iniciativa de presentar ante el Congreso un informe “fehaciente” tras cada viaje oficial al extranjero que realice la presidenta de la República, Dina Boluarte, como el que tendrá del 14 al 18 de noviembre a Estados Unidos, para participar en la 30 Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Lo que quise es marcar una pauta de lo que es y ha sido siempre mi estilo en las funciones que he desempeñado antes en el sector público, hace 30 o 40 años en el gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Es decir, las cosas tienen que ser fehacientes y oportunas, y lo que me competía es enviar un informe sobre lo presentado, en el entendido, y lo dije en el Congreso, que no hay impactos inmediatos, porque no es que uno va y solicita, hay un proceso”, indicó a RPP Noticias.

Comentó, además, que ni bien asumió el cargo de canciller tomó conocimiento del clima al interior del Congreso con respecto a los próximos viajes de la presidenta de la República, y por eso llamó al titular de ese poder del Estado para pedirle que lo reciba e indicarle que deseaba concurrir al Parlamento para exponer las “razones vitales, importantes” de la participación de la mandataria en la transferencia y en la cumbre de APEC.

El canciller aclaró que él no pidió ante el pleno del Congreso que los legisladores votaran a favor del viaje de Dina Boluarte a Estados Unidos.

“Yo invoqué a los congresistas a que pensaran, a que reflexionaran, qué es lo que ellos consideraban lo mejor dentro de su perspectiva de lo que debe hacer el Perú en el exterior y que el Ejecutivo acataría el resultado”, anotó.

“Ratificando que el Perú, cuando ha empeñado su palabra, la ha respetado, y esperaba que esta no sea una excepción”, añadió, al remarcar que Estados Unidos traspasará al Perú la presidencia de APEC.