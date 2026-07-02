El presidente de Argentina, Javier Milei reveló haber sostenido este jueves una conversación telefónica con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante la cual coincidieron respecto a los objetivos que buscan ambas naciones en el aspecto económico y social.
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