El presidente de Argentina, Javier Milei reveló haber sostenido este jueves una conversación telefónica con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante la cual coincidieron respecto a los objetivos que buscan ambas naciones en el aspecto económico y social.

El mandatario argentino felicitó a Fujimori por su triunfo en las urnas y resaltó que entre Argentina y Perú se abre una “nueva etapa” en el “camino de la libertad”.

Hablé hoy con @KeikoFujimori para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad.



Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el… — Javier Milei (@JMilei) July 2, 2026

“Hablé hoy con Keiko Fujimori, para felicitarla por su triunfo y abrir una nueva etapa entre la Argentina y el Perú, dos naciones hermanas que vuelven a encontrarse en el camino de la libertad”, escribió Milei en su cuenta de X.

“Coincidimos en la necesidad de más libertad, crecimiento económico y lucha contra el crimen organizado transnacional. El Perú se suma al bloque de países que en la región decidimos plantarnos frente al socialismo y trabajar juntos en la defensa de la libertad”, agregó.

El último martes, Milei fue uno de los primeros presidentes en Latinoamérica en felicitar a Keiko Fujimori tras los resultados al 100% de la ONPE.

“La Libertad avanza en todo América. Felicitaciones Keiko Fujimori por la victoria y a todo el pueblo peruano”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Instagram.