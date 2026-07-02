El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que se abre una nueva etapa en la región. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
El presidente de Argentina, Javier Milei, señaló que se abre una nueva etapa en la región. (Foto de Mandel NGAN / AFP).
/ MANDEL NGAN
Por Redacción EC

El presidente de Argentina, Javier Milei reveló haber sostenido este jueves una conversación telefónica con la virtual presidenta del Perú, Keiko Fujimori, durante la cual coincidieron respecto a los objetivos que buscan ambas naciones en el aspecto económico y social.

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