Carlos Espá habría infringido el principio de neutralidad electoral en su condición de funcionario público. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)
Carlos Espá habría infringido el principio de neutralidad electoral en su condición de funcionario público. (Foto: Jesús Saucedo/ GEC)
Por Redacción EC

El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluyó que el canciller Carlos Espá habría infringido el principio de neutralidad electoral por declaraciones realizadas durante una entrevista en el programa “Beto a Saber”, difundida el pasado 28 de septiembre.

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