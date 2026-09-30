El área de Fiscalización del Jurado Electoral Especial de Lima Centro concluyó que el canciller Carlos Espá habría infringido el principio de neutralidad electoral por declaraciones realizadas durante una entrevista en el programa “Beto a Saber”, difundida el pasado 28 de septiembre.

Según el informe, las expresiones del ministro podrían constituir actos de favorecimiento hacia Rafael López Aliaga y la organización política Renovación Popular, en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante la entrevista, Espá reconoció inicialmente que, por su condición de funcionario público, tenía restricciones para expresar preferencias electorales. Sin embargo, ante la pregunta del conductor sobre los candidatos, señaló: “ Yo soy hincha blanquiazul, soy de Alianza, soy blanquiazul. Y el azul se acerca, digamos, al celeste (...) Entonces, yo estoy más cerca al celeste que otro color ”.

Informe del JEE Lima-Centro

El conductor interpretó la respuesta como una cercanía con López Aliaga. Ante ello, Espá añadió que durante la campaña había señalado que hubiera preferido que López Aliaga terminara su gestión como alcalde porque había dejado obras inconclusas. Además, planteó como escenario hipotético que, si recibía el “favor popular” y resultaba elegido, tendría la oportunidad de culminar esas obras.

Cabe señalar que López Aliaga postula, en realidad, como primer regidor de Renovación Popular.

El informe, sin embargo, señala que Espá es funcionario público y que, por tanto, está sujeto al deber de neutralidad electoral. El Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral considera infracción que una autoridad pública practique actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato.

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Para el área de Fiscalización, la referencia al color celeste, asociada a Renovación Popular, sumada a las posteriores declaraciones sobre una eventual elección de López Aliaga, constituye un elemento relevante para evaluar un posible favorecimiento electoral.

Finalmente, la Coordinación de Fiscalización recomienda elevar el informe al Pleno del Jurado Electoral Especial de Lima Centro, para que este órgano proceda conforme a sus atribuciones y a la normativa electoral vigente.