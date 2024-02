El excomandante general de la Policía Nacional (PNP) Jorge Angulo aseguró que durante su declaración ante el Ministerio Público ha “narrado hechos objetivos” y dijo que se ratifica en sus afirmaciones contra el ministro del Interior, Víctor Torres.

Como se recuerda, el exoficial acudió este viernes a la sede de la fiscalía, que lo citó para que brinde su testimonio respecto a su denuncia de presunta injerencia del titular del Mininter en los pases al retiro y cambios de colocación en la PNP.

MIRA AQUÍ: Ex comandante de la PNP Jorge Angulo acudió a citación fiscal por su denuncia contra ministro del Interior

“Acá lo que se trata es de dar una información real, objetiva y no como una carta que tengo cargada de odio, de rencor y no sé qué inventos más hubieron (sic), eso de ninguna manera. Siempre he actuado con el corazón en la mano, acá solamente las cosas objetivas, lo que ha sucedido, y estoy a disposición de las diligencias del Ministerio Público”, expresó.

“Yo solamente he venido aquí a dar una manifestación del Ministerio Público, a narrar hechos objetivos. Más allá de un juicio apriorístico o de hipótesis que se puedan plantear la fiscalía o un órgano jurisdiccional habrá que respetarlo. Yo me ratifico en lo que realmente ha pasado”, agregó.

MIRA AQUÍ: Exgeneral PNP Jorge Angulo también presentará medida cautelar para suspender su retiro y ser reincorporado

Angulo también enfatizó que su intención es defender la institucionalidad de la PNP y generar un precedente para acabar con la injerencia política que –desde su punto de vista- solo genera “incomodidad permanente”.

“Acá el objetivo principal o la pretensión es defender la institucionalidad, acá no hay Jorge Angulo porque Jorge Angulo en su momento representó una institución y cuando uno representa una institución, pierde la identidad personal y adquiere una de grupo, personifica a una institución”, manifestó.

“Quisiera que con ello se genere un precedente para que no haya temas de injerencia política que hace mucho tiempo ha generado en nuestra institución un tema de incomodidad permanente”, añadió.

Finalmente, Jorge Angulo insistió en que una de sus pretensiones es que se declare nula la Resolución Suprema N°019-2024-IN, que dispuso su pase al retiro, porque está “basada en hechos irreales, subjetivos, amenazantes, agraviantes”.

MIRA AQUÍ: Alberto Otárola asegura que se respetará decisión del Poder Judicial sobre Jorge Angulo

“En el caso de la pretensión es justamente una de ellas retomar la actividad y ese mismo día yo procedería a dejar la institución, quizás dejar un precedente que las cosas se tienen que hacer como corresponden”, sentenció.

Declaraciones del excomandante general de la PNP Jorge Angulo. (Video: Canal N)

Como se recuerda, el pasado 4 de febrero el exgeneral PNP Jorge Angulo presentó ante el Tercer Juzgado Constitucional un recurso de amparo contra su pase al retiro, que públicamente calificó de “abrupto, ilegal e irregular”.