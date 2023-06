El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, aseguró que cuando asumió el cargo encontró dicho sector totalmente desorganizado y con altos índices de corrupción.

En declaraciones a los periodistas, afirmó que la presidenta Dina Boluarte asumió el cargo en una “circunstancia muy difícil” debido a la crisis política y con todo lo que se había encontrado en cada uno de los portafolios.

“Cuando he llegado a mi sector lo he encontrado totalmente desorganizado, con altos índices de corrupción y que han sido puestos en evidencia por el procurador del Ministerio de Defensa en el sentido de que habría personas, que han llegado al número de 11, que se habrían hecho pasar por viudas y que estaban cobrando una pensión que no les correspondía”, expresó.

“En los diferentes sectores, aprovechando el nombramiento del CAS indefinido, hay personas [que están viviendo de los ministerios] y que no contribuyen al desarrollo y las acciones que tiene que hacer en cada uno de los ministerios. En el sector Defensa hemos encontrado 51 mil documentos pendientes”, agregó.

En ese sentido, Chávez Cresta también enfatizó que se han encontrado “errores y delitos” en los diversos ministerios y un Estado “devastado” y “desordenado”.

“Hemos tenido que reordenar la casa y contribuir a las acciones en el marco del desarrollo del Gobierno para accionar los mecanismos suficientes para trabajar con los tres niveles y actuar en el marco de lo que queremos: buscar el desarrollo la reactivación económica, la paz y la tranquilidad de los peruanos”, enfatizó.

Declaraciones del ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta. (Video: Canal N)

Cabe indicar que Jorge Chávez Cresta juró como ministro de Defensa el 21 de diciembre del 2022 en una ceremonia liderada por la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno.

El titular del Mindef reemplazó en el cargo a Alberto Otárola, quien asumió la jefatura del Consejo de Ministros en esa misma fecha y que venía ejerciéndolo desde el 10 de diciembre del mismo año.