Jorge Nieto sostuvo que el preacuerdo será alcanzado a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
Jorge Nieto sostuvo que el preacuerdo será alcanzado a la presidenta Keiko Fujimori. (Foto: GEC)
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > Cesar Campos Medina
Por Redacción EC

Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, reveló que sostuvo una reunión con “altos niveles del Ejecutivo”, para presentar una propuesta que permita destrabar las discrepancias en torno a la aprobación de las facultades legislativas. Según indicó, el encuentro tuvo una respuesta favorable y permitió alcanzar un “preacuerdo”.

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