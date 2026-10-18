Jorge Nieto, líder del Partido del Buen Gobierno, reveló que sostuvo una reunión con “altos niveles del Ejecutivo”, para presentar una propuesta que permita destrabar las discrepancias en torno a la aprobación de las facultades legislativas. Según indicó, el encuentro tuvo una respuesta favorable y permitió alcanzar un “preacuerdo”.

“ Tenemos un consenso de 20 puntos, ustedes quieren siete puntos más. En nuestra opinión, eso no debe ser incluido dentro de la actual discusión porque el reglamento no lo permite ”, señaló Nieto a RPP Noticias.

Como alternativa, propuso a la alta autoridad con quien se reunió, aprobar los 20 puntos que ya cuentan con consenso y que los siete restantes sean presentados como proyectos de ley ante la Cámara de Diputados. Sostuvo que esas iniciativas podrían recibir un trámite célere, aunque obviamente era posible que durante su discusión se introducirían ajustes y modificaciones.

“ Aprobemos estos 20 puntos y hágannos llegar a la Cámara de Diputados esos siete puntos que consideran imprescindibles como proyectos de ley ”, manifestó.

Nieto precisó que la respuesta que obtuvo al término de la conversación con el Ejecutivo fue positiva. “ Hubo un preacuerdo ”, afirmó, al detallar que la propuesta también contempla conformar un grupo de trabajo para revisar el diseño del régimen parlamentario.

El legislador sostuvo que los problemas de funcionamiento del Congreso no deberían resolverse únicamente mediante votaciones, sino a través de un acuerdo entre las fuerzas políticas. Para ello, planteó formar una comisión de expertos que, sobre la base de orientaciones políticas, elabore propuestas de modificación reglamentaria que luego sean debatidas hasta alcanzar un consenso.

“Necesitamos modificar ese diseño porque no está bien hecho”, señaló.

Cuestiona conducción de la Comisión de Constitución del Senado

En otro momento, Nieto cuestionó la conducción de la Comisión de Constitución, presidida por Carlos Mesía, a quien responsabilizó de no haber promovido oportunamente espacios de diálogo para resolver las diferencias entre las cámaras.

“Ha habido una mala conducción de la Comisión de Constitución. No tengo el honor de conocer al señor Carlos Mesía, pero la ha conducido muy mal”, afirmó.

Añadió que la primera conversación entre los voceros y representantes de ambas cámaras se produjo apenas dos días antes de sus declaraciones y sostuvo que, hasta entonces, no hubo intentos suficientes para acercar posiciones.

Responde a críticas de Álvaro Vargas Llosa

Nieto también respondió a las declaraciones del ahora embajador de Perú en EEUU, Álvaro Vargas Llosa, quien, según el legislador, prácticamente calificó al Partido del Buen Gobierno de ser “tontos útiles” y de favorecer al comunismo.

El parlamentario consideró que ese tipo de cuestionamientos responde a una lógica de Guerra Fría que, a su juicio, ya no corresponde al escenario político actual.

“Son observaciones que tendrían sentido en 1950 o 1960. El Perú tiene su principal socio comercial con un país que está dirigido por un partido comunista, China. Este retintín de Guerra Fría no tiene sentido, estamos en el siglo 21″, sostuvo.

Asimismo, señaló que Vargas Llosa, en su condición de funcionario del Estado y representante del país, debería actuar como embajador y no como comentarista político.

Nieto afirmó que la posición de su agrupación frente a la controversia parlamentaria se mantiene desde hace dos meses y rechazó que hayan cedido en sus planteamientos durante las negociaciones.