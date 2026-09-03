José Antonio Chang negó que por coincidir en viajes se pueda atribuir una relación con Tania Ramírez. (Foto referencial: Andina)
José Antonio Chang negó que por coincidir en viajes se pueda atribuir una relación con Tania Ramírez. (Foto referencial: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Educación, José Antonio Chang, defendió la designación de la excongresista Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, defendió la idoneidad que tenía para el puesto y cuestionó que haya renunciado.

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