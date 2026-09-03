El ministro de Educación, José Antonio Chang, defendió la designación de la excongresista Tania Ramírez en el directorio de la Derrama Magisterial, defendió la idoneidad que tenía para el puesto y cuestionó que haya renunciado.

El funcionario dijo en Exitosa Noticias que fue una “absoluta injusticia” que Ramírez haya abandonado su puesto. “Creo que ha hecho un sacrificio al dejar esto porque ella no tenía por qué renunciar, pero creo que entendió que hacía daño mediáticamente al sector, al Gobierno y a el ella misma que como mujer no merecía ese trato”.

El ministro destacó los méritos académicos de la exparlamentaria para ocupar el cargo de representación estatal. “Tania Ramírez es una doctora en economía, magister en gestión pública, contadora, tiene todos los requisitos que es lo más importante para cubrir ese puesto”, comentó.

La controversia sobre el nombramiento de Tania Ramírez en la Derrama Magisterial se generó tras revelarse que ella y el ministro José Antonio Chang coincidieron en diversos viajes al exterior. Diversos sectores políticos criticaron este vínculo previo debido a que ambos laboraron en la Universidad de San Martín de Porres.

Sobre estas coincidencias de viajes, el titular de Educación descartó cualquier tipo de favorecimiento personal. El ministro aclaró: “Quieren generar una narrativa suspicaz a través de dos o tres viajes en el que coincidimos porque son delegaciones que fueron a la organización de Estados americanos en representación de la universidad”.

Asimismo, José Antonio Chang también defendió la designación de Diana Gonzales en Pronabec. “Ninguna de las dos personas cuestionadas deja de tener grado, doctorados, maestrías. Me parece muy injusto el trato a mujeres jóvenes”.

El titular del sector Educación también precisó que la institución previsional no genera gastos para el Estado peruano. Los directores de dicha entidad perciben dietas financiadas por fondos privados.

Tania Ramírez renuncia a Derrama Magisterial

Tania Ramírez presentó su renuncia irrevocable a la Derrama Magisterial. El propio despacho de Educación oficializó la salida mediante una resolución ministerial el pasado lunes.

A pesar de la dimisión de la funcionaria, la Comisión de Educación del Parlamento solicitó la citación del ministro José Antonio Chang. Los legisladores buscan que el funcionario detalle los criterios éticos de la contratación.