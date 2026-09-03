Ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: PCM)
Ministro de Educación, José Antonio Chang. (Foto: PCM)
/ JUANPA AZABACHE
Por Redacción EC

El ministro de Educación, José Antonio Chang, opinó sobre la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú y dijo que en dicho sector todavía no se observan los resultados requeridos.

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