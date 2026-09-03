El ministro de Educación, José Antonio Chang, opinó sobre la permanencia de Óscar Arriola como comandante general de la Policía Nacional del Perú y dijo que en dicho sector todavía no se observan los resultados requeridos.

“Es una decisión personal. Yo realmente en el sector no he visto los resultados que se esperaban, pero definitivamente hay que darle tiempo. No conozco al general Arriola”, comentó a Exitosa.

El funcionario precisó que su postura no implica un cuestionamiento contra el jefe policial, a quien no conoce personalmente. Chang calificó de decisión de carácter individual el pedido de otros ministros que exigen el retiro del alto oficial.

Por otra parte, el titular de Educación catalogó de injustas las críticas dirigidas hacia la presidenta de la República, Keiko Fujimori, tras su primer mes de gestión. Según Chang, la mandataria recorre múltiples zonas de emergencia para ofrecer soluciones inmediatas.

“Se está siendo muy injusto que en los 30 días la presidenta haya recorrido todas las zonas de emergencia (...) No se está valorando ese esfuerzo. Un mes, compara con todos los presidentes, la presidenta ha viajado a todo el país dando soluciones”, agregó.

Asimismo, Chang anunció medidas preventivas para combatir las extorsiones en colegios que sufren amenazas de concesionarios de espacios deportivos. El ministerio prevé intervenir de manera oportuna en las instituciones educativas afectadas por este tipo de ilícitos.

Juan Sheput en contra de permanencia de Óscar Arriola

En contraste con la postura de Chang, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, ratificó su posición y demandó el relevo inmediato de Óscar Arriola. El funcionario refirió que mantiene esta postura desde hace meses, antes de asumir su cargo en el actual gabinete.

Sheput argumentó que la lucha contra la inseguridad ciudadana depende en gran medida de la percepción de los ciudadanos. El ministro explicó que si una autoridad no transmite confianza, resulta indispensable evaluar su permanencia en el cargo de manera integral.