El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, llegará al Perú en enero del 2026 y visitará al mandatario José Jerí en Palacio de Gobierno, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), Torre Tagle indicó que la visita de Kast a nuestro país se da como parte de su gira por diversos países de la región.

“Como parte de su gira por países de la región, el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, ha adelantado que en enero llegará al Perú y visitará al presidente José Jerí Oré en Palacio de Gobierno”, señaló en la red social.

La gira por diversos países había sido anunciada previamente por Kast en “X”, donde indicaba que su primer destino era Argentina para un trabajo de coordinación en materia de seguridad, migración y reactivación económica.

En Buenos Aires se reunió con el presidente de Argentina, Javier Milei, su equipo económico y delegaciones empresariales. “Seguridad, inmigración y reactivación económica son el corazón de nuestra agenda en Chile y el extranjero”, publicó en “X”.

El pasado 14 de diciembre, Kast, candidato conservador de derecha, ganó con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile a la izquierdista Jeannette Jara.

Al 100% del conteo oficial, José Antonio Kast obtuvo el 58,2% y Jara el 41,8%. El abogado gobernará el país entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.

Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, promete deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.