El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo esperar que se profundicen los lazos de amistad, comerciales y diplomáticos con el Perú durante la gestión entrante de Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo este martes 28 de julio.

En una breve declaración de prensa luego de reunirse con Fujimori Higuchi, el mandatario chileno señaló que también compartió con ella sus experiencias en relación a la crisis climática que afrontó su país en las últimas semanas.

“Es muy relevante y es algo que profundizar los lazos de amistad, los lazos comerciales y diplomáticos con Perú, que están en muy buen momento. También podemos compartir experiencias, así como nosotros en los últimos días hemos sido golpeados por la inclemencia del tiempo”, expresó.

#TransmisiónDeMandoPerú 🇵🇪 | La presidenta electa @KeikoFujimori y el mandatario chileno @joseantoniokast sostuvieron una reunión esta mañana en la Cancillería, junto al ministro de Relaciones Exteriores designado, Carlos Espá. Ambas autoridades expresaron su total disposición de… pic.twitter.com/YtsrgNcoEa — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) July 28, 2026

“Hemos podido conversar con la presidenta Fujimori respecto a esta situación que podría eventualmente afectar a Perú y cómo nosotros, habiendo pasado y estando viviendo hoy día una crisis climática, pudiéramos colaborar en todo lo que hemos hecho en prevención, y ahora lo que tenemos que hacer en restauración y recuperación de nuestra patria”, agregó.

Kast también remarcó la necesidad de restablecer los gabinetes binacionales entre Perú y Chile, además de reactivar encuentros empresariales en Lima y Santiago, y viceversa.

“Nosotros ya tuvimos la visita de agrupaciones empresariales en Chile, ahora estamos esperando que se produzca lo mismo aquí en Perú, siempre enfocados en mejorar la calidad de vida de nuestras naciones, en lograr mayor de Perú en Chile, de Chile en Perú, y enfrentar en conjunto lo que es esa gran ventana Asia-Pacífico”, sentenció.

Como se recuerda, Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de la República este martes 28 de julio durante una sesión solemne del Congreso de la República. Esta ceremonia marca el inicio oficial de su gestión como mandataria del Perú.

Luego de la ceremonia en el Congreso, la presidenta se trasladará a Palacio de Gobierno, donde tomará juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial.

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Una vez juramentados los ministros de Estado, Fujimori Higuchi recibirá el saludo de los jefes de Estado y demás autoridades extranjeras asistentes a la transmisión del mando.