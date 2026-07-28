José Antonio Kast se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)
José Antonio Kast se reunió con la presidenta electa Keiko Fujimori. (Foto: Cancillería)
Por Redacción EC

El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo esperar que se profundicen los lazos de amistad, comerciales y diplomáticos con el Perú durante la gestión entrante de Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo este martes 28 de julio.

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