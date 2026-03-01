El actual presidente de la República, José María Balcázar, promovió durante su gestión legislativa una norma que terminó beneficiando directamente a su propio hijo, José Balcázar Quiroz, según reveló una investigación del dominical “Cuarto Poder”. Además, usando su escaño en el Congreso, el ahora mandatario también impulsó que su hijo fuera designado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.

De acuerdo con el dominical, la iniciativa legislativa había sido presentada en 2022 por Perú Libre —la agrupación política del hoy mandatario—, aunque sin éxito. Sin embargo, fue reactivada tiempo después cuando Balcázar asumió la presidencia de la Comisión de Educación del Parlamento 2023-2024. Desde allí promovió su aprobación hasta que finalmente quedó convertida en la Ley N.º 32171.

El dispositivo legal, publicado en noviembre de 2024 en las Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, autorizó de manera “excepcional” el nombramiento, en universidades públicas, de docentes contratados para las categorías de profesor auxiliar y asociado; es decir, sin seguir el proceso regular.

Entre los beneficiados, según la documentación mostrada por el dominical, figura su hijo, también abogado de profesión, quien obtuvo una plaza como docente nombrado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque. Hasta antes de la ley, el hijo de Balcázar debía renovar periódicamente su contrato; sin embargo, con la norma impulsada por su padre esa situación terminó y fue nombrado.

El reportaje también evidenció que el presidente habría vulnerado el Reglamento del Congreso, pues tenía el deber de transparentar el beneficio que recibiría su familiar. En las votaciones al interior del Parlamento, el actual mandatario votó a favor. Sin embargo, esto no es todo.

Cuando integró la Comisión de Constitución del Parlamento, el propio Balcázar propuso a su hijo como miembro del Consejo Consultivo del grupo de trabajo. En un video difundido por el dominical, se observa al entonces congresista destacar la formación académica y el conocimiento de idiomas de su hijo, sin mencionar el vínculo familiar. La propuesta finalmente se concretó.

Al cierre del reportaje, ni el presidente ni su hijo respondieron a los pedidos de descargo, precisó el dominical.