José María Balcázar propuso que su hijo sea consultor de la Comisión de Constitución. (Foto: Presidencia Perú)
Por Redacción EC

El actual presidente de la República, José María Balcázar, promovió durante su gestión legislativa una norma que terminó beneficiando directamente a su propio hijo, José Balcázar Quiroz, según reveló una investigación del dominical “Cuarto Poder”. Además, usando su escaño en el Congreso, el ahora mandatario también impulsó que su hijo fuera designado como miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso.