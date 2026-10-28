Chlimper cree que las versiones de que puede reemplazar a Galarreta buscan debilitar al actual presidente del Consejo de Ministros. (Foto: USI)
Chlimper cree que las versiones de que puede reemplazar a Galarreta buscan debilitar al actual presidente del Consejo de Ministros. (Foto: USI)
Por Redacción EC

El consejero del Despacho Presidencial, José Chlimper descartó que vaya a reemplazar a Luis Galarreta al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y negó que su nombre forme parte de posibles opciones para asumir ese cargo.

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