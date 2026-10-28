El consejero del Despacho Presidencial, José Chlimper descartó que vaya a reemplazar a Luis Galarreta al frente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y negó que su nombre forme parte de posibles opciones para asumir ese cargo.

“ Cuando la presidenta me invitó a ser miembro de la Comisión Consultiva que se creó por decreto supremo 122, yo publiqué en setiembre en mi cuenta de X un tuit en el que le agradecía, y terminaba el tuit diciendo que no tengo ningún afán político ulterior, ni aceptaré cargo público alguno en el futuro por razones de edad y de salud. De tal forma que esto se mantiene ”, declaró a Canal N.

Chlimper también defendió la gestión de Galarreta, a quien describió como su amigo y recordó que, además de desempeñarse como primer vicepresidente, es secretario general de Fuerza Popular.

#AlFinalDelDía | José Chlimper, integrante de la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, descartó que vaya a reemplazar a Galarreta como PCM: Quieren usar mi nombre para debilitarlo Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/MjF8DDdk7a — Canal N (@canalN_) October 29, 2026

“He tenido reuniones varias veces como asesor con Lucho Galarreta, mi amigo. No solo es primer vicepresidente, es secretario general de nuestro partido y está totalmente a cargo del premierato”, sostuvo.

“Buscan debilitarlo”

Asimismo, consideró que las versiones sobre un eventual cambio en la PCM buscan debilitar al actual jefe del Gabinete Ministerial.

“El hecho de que algunos medios hayan iniciado una campaña para debilitar o intentar debilitar su situación porque no les gusta que tengamos un premier político, con capacidad de comunicación con otras fuentes, con otros orígenes políticos, que logra consensos, que ha sacado las 27 facultades, entonces quieren usar mi nombre para debilitarlo”, manifestó.

“De ninguna manera, ni Lucho está en cuestionamiento, ni yo estoy en ningún bolo. Es totalmente falso”, remarcó.

Finalmente, señaló que las versiones comenzaron el viernes pasado con una publicación que calificó de “fantasiosa”, difundida por un semanario.