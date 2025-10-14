Alfredo Luna juró como nuevo ministro de Cultura en el gobierno de José Jerí | Captura de video TV Perú
Redacción EC
El presidente de la República, , tomó juramento a Alfredo Luna Briceño como nuevo ministro de Cultura en reemplazo de Fabricio Valencia. El flamante Gabinete Ministerial es presidido por .

Como se recuerda, Valencia integró el último Gabinete Ministerial de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso el pasado 10 de octubre.

Jerí Oré fue elegido como nuevo jefe de Estado interino tras la aprobación de cuatro mociones de vacancia contra Boluarte Zegarra por incapacidad moral.

Fueron 123 votos a favor los que sentenciaron el destino de la ahora exmandataria, quien afronta varias investigaciones que se han reactivado tras dejar el cargo.

El último domingo el presidente del Gobierno de Transición anunció que junto a su nuevo primer ministro finalizará la conformación de su anunciado Gabinete Ministerial “de amplia base y de reconciliación nacional”.

