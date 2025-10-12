El presidente José Jerí anuncia que junto a su nuevo primer ministro finalizará la conformación de su anunciado Gabinete Ministerial “de amplia base y de reconciliación nacional”.

A través de su cuenta en “X” (antes Twitter), el mandatario también agradeció al saliente titular del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, y a sus integrantes por los servicios prestados a la Nación.

“Agradezco los servicios prestados a la nación a los integrantes del Consejo de Ministros liderado hasta hoy por Eduardo Arana”, expresó.

“Junto al nuevo Premier, finalizaremos la conformación del Gabinete de amplia base y de reconciliación nacional anunciada”, agregó.

El anuncio se produce horas después de la renuncia de los ministros César Vásquez (Salud) y César Sandoval (Transportes y Comunicaciones), luego de que el Congreso vacara a la entonces presidenta Dina Boluarte.

Invita a alcalde de Pataz a dialogar

De otro lado, el presidente José Jerí invitó este domingo 12 de octubre al alcalde de Pataz, Aldo Mariños, a dialogar en Palacio de Gobierno sobre obras y seguridad para su provincia, ubicada en la región La Libertad.

El titular del Ejecutivo consideró importante “escucharnos entre peruanos” y que deben existir “puntos de encuentro y seguramente diferencias”.

“Siempre es importante escucharnos entre peruanos. Habrán puntos de encuentro y seguramente diferencias. Por ello invito hoy a Aldo Mariños, alcalde de Pataz a Palacio de Gobierno a dialogar”, escribió en la red social.

Como se recuerda, alcalde de la provincia de Pataz llegó a Lima tras caminar más de seis semanas. Desde la Plaza San Martín exigió al Poder Ejecutivo obras y seguridad para su provincia.

“Estamos luchando por salud, educación y seguridad. Pataz también es Perú y necesita ser escuchado”, dijo Aldo Mariños, quien enfatizó que su caminata busca “hacer visible la desigualdad entre la capital y las provincias”.