El presidente José Jerí anunció que este martes iniciará en Huánuco una gira por el interior del país con el objetivo de recorrer -durante los próximos tres meses- todas las regiones del Perú.

“Muchos peruanos de diferentes regiones nos han preguntado cuándo el presidente formalmente iba a viajar. El día de mañana vamos a estar en una actividad fuera de Lima, en Huánuco, y por tres meses vamos a iniciar una gira por todo el país”, expresó.

Al liderar la ceremonia de izamiento de bandera en un centro educativo en el distrito de Comas, donde estuvo acompañado por el alcalde Ulises Villegas, militante de su partido, Somos Perú, el mandatario manifestó que la intención es “escuchar las preocupaciones y expectativas” de la población.

“En tres meses debemos recorrer todas las regiones del país, todos los ministerios y todo el Gobierno nacional se va a desplazar a cada una de las regiones. Es importante también escuchar las preocupaciones y expectativas que se tienen en cada una de las regiones, es fundamental”, agregó el mandatario.

Jerí Oré manifestó que todo el Ejecutivo tiene la predisposición de “trabajar juntos” y que se está transformando la percepción en torno a un Gobierno nacional, lo que calificó como un “paso fundamental”.

“Tengo que decirles también que a diferencia de meses anteriores, hay muchos más cambios positivos y cosas que solucionar, como en todo proceso. De la noche a la mañana las cosas no cambian, pero hay algo distinto: que esta vez sí hay Gobierno que está al mando”, sentenció.

El jefe de Estado también enfatizó que en los próximos días se anunciarán los resultados del estado de emergencia aprobado en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días debido a los altos índices de criminalidad.

“Ya en su momento, en unos días, se van a anunciar resultados que se van generando conforme al estado de emergencia que se aplica acá en nuestro país, siempre con la prudencia, siempre con la moderación”, acotó.