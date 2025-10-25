José Jerí anuncia reajustes en el estado de emergencia para reforzar lucha contra la delincuencia

El presidente de la República, José Jerí, anunció que el Gobierno realizará reajustes en las medidas adoptadas en el marco del estado de emergencia, vigente por treinta días desde el último miércoles. Según precisó el mandatario, las modificaciones serán discutidas en la próxima sesión del Consejo de Ministros.

El jefe del Estado dio a conocer ello este sábado 25 durante su participación en la segunda Audiencia Universitaria organizada por El Comercio —con el apoyo técnico de IDEA Internacional— en la Universidad Científica del Sur.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Jerí defendió la vigencia de la medida y subrayó la necesidad de fortalecer la coordinación entre las instituciones a cargo de enfrentar la inseguridad ciudadana.

“El estado de emergencia no le dice al delincuente que deje de delinquir, porque no lo va a hacer. Pero igual veo en redes mofas diarias y eso me motiva, muy por el contrario, a ser más insistente con la labor” , expresó Jerí.

“Nos está costando, porque no se estaba, como Estado, muy familiarizado con este nivel de articulación. Es como una máquina que tiene que ir ajustando sus movimientos para que pueda funcionar de forma efectiva”, agregó.

Según explicó, para la estrategia adoptada en el estado de emergencia se escuchó los planteamientos esbozados por autoridades y expertos, siendo “debatido en el Consejo de Ministros artículo por artículo, punto por punto, coma por coma”.

“El hecho de que nos hayamos reunido, por ejemplo, con muchas autoridades y muchos expertos es justamente para recoger lo mejor. Alguna vez me dijeron que lo más inteligente que puede hacer una autoridad es rodearse de gente más inteligente que uno. Y eso es lo que he procurado hacer. Y esas ideas que ellos han planteado, es lo que en buena cuenta hemos recogido”, acotó.

Por lo que dijo que se trata de un “planteamiento distinto” a las medidas anteriores. En esa línea, también enfiló contra aquellos que “siempre critican y nunca hicieron nada cuando pudieron hacerlo”.

“Pero es parte de saber escuchar, algunas cosas sí tienen sentido, tienen razón y les doy el ok. Por eso, es que incluso en ese ánimo de mejorar constantemente, es que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aplicar algunas medidas adicionales, vamos a modificar lo que corresponda modificar, para mejorar en base a las críticas que sí tienen sentido de ser”, aseveró Jerí.

Bajo esa premisa, indicó que su gobierno no es una gestión cerrada y que “si cometemos algún tipo de error, podemos tener la capacidad de corregir”.