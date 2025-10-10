José Jerí asumió la presidencia de la República, luego de que el Congreso alcanzara los votos para la vacancia de Dina Boluarte, ante lo cual la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) procedió a exhortar que priorice la búsqueda de diálogos.

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Áncash, solicitó que priorice la ‘Agenda Perú’, pues el país necesita decisiones firmes y coordinación intergubernamental.

“Desde acá insto a José Jerí a que convoque automáticamente a todos los gobernadores para que, por primera vez, estemos los 25 y podamos hablar de la agenda del Perú y de la agenda de las regiones”, dijo en declaraciones a RPP.

Pronunciamiento de la ANGR.

Noriega remarcó la importancia de que estas reuniones se den a la brevedad posible, debido a la situación de inestabilidad por la que atraviesa el país.

“El país no puede detenerse. Esta es la oportunidad para construir una etapa de diálogo nacional y trabajo conjunto entre el Ejecutivo, las regiones y los municipios”, apuntó el funcionario.

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.