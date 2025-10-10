El titular de la ANGR, Koki Noriega, destacó que el país necesita decisiones firmes y coordinación intergubernamental.
Redacción EC
asumió la presidencia de la República, luego de que el Congreso alcanzara los votos para la vacancia de , ante lo cual la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) procedió a exhortar que priorice la búsqueda de diálogos.

LEE TAMBIÉN: ¿Cómo llegamos a este punto? Las cifras y la coyuntura política detrás del desborde de la extorsión

Koki Noriega, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Áncash, solicitó que priorice la ‘Agenda Perú’, pues el país necesita decisiones firmes y coordinación intergubernamental.

“Desde acá insto a José Jerí a que convoque automáticamente a todos los gobernadores para que, por primera vez, estemos los 25 y podamos hablar de la agenda del Perú y de la agenda de las regiones”, dijo en declaraciones a RPP.

Pronunciamiento de la ANGR.
MIRA: Entretelones de una vacancia: El efecto cascada que acabó inclinando la salida de Boluarte y la asunción de Jerí

Noriega remarcó la importancia de que estas reuniones se den a la brevedad posible, debido a la situación de inestabilidad por la que atraviesa el país.

“El país no puede detenerse. Esta es la oportunidad para construir una etapa de diálogo nacional y trabajo conjunto entre el Ejecutivo, las regiones y los municipios”, apuntó el funcionario.

MIRA: Dina Boluarte asciende a 12 generales de brigada, un contralmirante y un mayor general FAP en su último día de Gobierno

Con la salida de Dina Boluarte, José Jerí asumió la presidencia y dejó como titular del Congreso a quien fue el primer vicepresidente de la Mesa Directiva durante su gestión, Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular.

