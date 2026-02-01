El Día de la Confraternidad Peruano–China se celebró este domingo 1 de febrero en el frontis del Ministerio de Cultura (Mincul) y no en Palacio de Gobierno, pero sin la presencia del presidente José Jerí.

A través de sus redes sociales, dicho portafolio informó que también se llevó a cabo la Feria Tradicional del Año Nuevo Chino, a fin de reafirmar los “lazos históricos y culturales entre dos naciones milenarias”.

Al respecto, el ministro de Cultura, Alfredo Luna, afirmó que fue iniciativa suya proponer el cambio de sede de la celebración, luego de que inicialmente se anunciara que el evento se realizaría en Palacio de Gobierno.

En declaraciones a los periodistas, justificó su propuesta sobre la modificación del lugar de celebración precisando que se trató de un tema “logístico” y no político.

“En el momento que se me encarga, yo le propongo al presidente hacerlo acá. Por un tema logístico, la esencial cultural de la actividad ustedes la han conocido, la han visto y van a poder apreciar la naturaleza del evento”, expresó.

Cabe indicar que pese a tratarse de un acto oficial, el mandatario José Jerí no asistió a la celebración del Día de la Amistad Perú-China, ni tampoco se hicieron presentes otras autoridades del Poder Ejecutivo.

Como se recuerda, Jerí Oré, tras revelarse que el pasado 26 de diciembre acudió encapuchado a una reunión en el restaurante del empresario chino Zhihua Yang, en San Borja, justificó inicialmente la misma por el Día de la Confraternidad Peruano-China.

El jefe de Estado aseguró que en la cita se abordaron las actividades que se llevarán a cabo el 1 de febrero en Palacio de Gobierno, donde supuestamente se iba a celebrar oficialmente esa fecha.

“[No se registró la reunión] porque era 26 y principalmente, a la hora que fui, fui a cenar. Es una serie de actividades que se están haciendo, algunas han sido en Palacio de Gobierno y ello se va a ver plasmado el primero de febrero, cuando él [Zhihua Yang] -espero- todavía quiera estar presente en el Día de la Amistad Perú-China”, expresó el pasado 12 de enero.