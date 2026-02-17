Congreso definirá este miércoles 18 de febrero quién será el nuevo presidente de la República

El pleno extraordinario del Congreso de la República aprobó la censura al presidente de la República encargado, José Jerí, por lo que este miércoles 18 de febrero los legisladores volverán a sesionar a las 18.00 horas para elegir un nuevo mandatario.

Así lo dio a conocer el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, tras dar a conocer el resultado de la votación del legislativo.

Con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones, el pleno extraordinario reunido en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión, aprobó las siete mociones de censura contra el mandatario, presentadas por los parlamentarios.

La votación se llevó a cabo luego de aprobarse una cuestión de orden para que se obviara el debate programado por cada una de las mociones de censura presentadas y se pasara directamente la votación.