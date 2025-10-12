José Jerí cumple más de 48 horas como presidente sin designar ministros: los entretelones de su segundo día como mandatario

Pasadas más de 48 horas desde su juramentación como presidente interino a raíz de la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí sigue sin conformar un Gabinete para su gobierno de transición. Fuentes de El Comercio comentaron que la juramentación de los nuevos ministros recién sería “a más tardar” el lunes, pero tampoco se descarta que haya novedades o anuncios este domingo.

Más allá de distintos trascendidos, tampoco se ha confirmado o anunciado ningún nombre de los futuros ministros que conformarán el primer Gabinete del gobierno José Jerí.

Así, el tiempo transcurrido entre su juramentación como presidente y la de su primer grupo de ministros ya superó a los que se tomaron en su momento los exmandatarios interinos Francisco Sagasti (un día) y Manuel Merino (entre uno y dos días).

En tanto, su antecesora en el cargo, Dina Boluarte, se puso la banda presidencial el 7 de diciembre del 2022 y tomó juramento a su primer Gabinete tres días después. Si la juramentación del Gabinete Jerí se hace recién este lunes, como estaba previsto hasta el cierre de esta nota, también superará ese tiempo.

José Jerí juró como presidente el viernes a la medianoche. Más de 48 horas después, sigue sin definir a su gabinete (Foto: Parlamento) / Victor Vasquez

En medio de esa indefinición, el mandatario anunció la convocatoria al Acuerdo Nacional (AN), participó en un operativo en el penal Ancón I, y recibió en Palacio de Gobierno a distintos actores político y sociales, como representantes de su partido, Somos Perú (SP), el teniente alcalde de Lima y dirigentes de gremios de transportistas.

La convocatoria al AN, un foro en el que se reúnen representantes de distintos poderes, instituciones del Estado y la sociedad civil para abordar el cumplimiento de distintas políticas públicas, fue anunciada por las cuentas de redes sociales de la Presidencia.

El comunicado no dio mayores de talles sobre la fecha en que realizaría la reunión. Solo se indicó que “a fin de iniciar espacios de diálogo hacia la construcción de una agenda precisa sobre la inseguridad ciudadana, garantizando un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía, se convoca al Acuerdo Nacional”.

Según conoció este Diario, desde el Ejecutivo se prevé primero cerrar la juramentación del Gabinete y luego se definiría todo lo relacionado al Acuerdo Nacional.

Otras fuentes de El Comercio señaron que José Jerí anunció la convocatoria sin tener un consenso con el AN sobre la agenda, lo que generó molestia. La incomodidad también pasa porque desde el Acuerdo Nacional no quieren “sentirse usados” por el nuevo gobierno. Las fuentes añadieron que Patricia Li, presidenta de SP, fue quien ejecutó el acercamiento entre el mandatario y el Acuerdo Nacional y quien estaría “ejerciendo presión” mediante partidos políticos aliados.

José Jerí junto a Patricia Li, presidenta de Somos Perú, quien se refiere a él como su "hijo". Foto: Presidencia / Jhonel Rodriguez Robles

—De Palacio al penal—

El viernes por la noche, antes de la convocatoria, Jerí se reunió por más de una hora en Palacio de Gobierno con tres representantes de su partido: los gobernadores Werner Salcedo (Cusco) y René Chávez (Loreto) y la legisladora Ana Zegarra, vocera de la bancada de SP en el Congreso. A diferencia de sus reuniones previas de ese día con la presidenta del Poder Judicial y el fiscal de la Nación interino, el encuentro con los representantes ‘somistas’ no fue difundido por Palacio en redes sociales, pero quedó plasmado en el registro oficial de visitas.

Horas después, durante la madrugada del sábado, Jerí participó en un operativo organizado por la Policía y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). De esa actividad sí se difundieron múltiples fotografías y videos, en las que el mandatario aparece acompañado por el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, el presidente del INPE, Iván Paredes, y el viceministro de Justicia, Jesús Baldeón.

Según informó Presidencia, el operativo se ejecutó simultáneamente en cuatro penales del país: Ancón I y Lurigancho en Lima, El Milagro en Trujillo y Challapalca en Tacna.

Jerí participó en el primero, donde, de acuerdo con Palacio, “verificó las medidas de seguridad adoptadas para frenar la coordinación de delitos como la extorsión”.

José Jerí en operación de supervisión de penales con el jefe del INPE, Iván Paredes, y la PNP. (Foto: Presidencia / INPE)

“Durante la intervención simultánea en los penales, que implicó la revisión de los internos y de los espacios de cada establecimiento, se encontraron teléfonos celulares y accesorios de equipos telefónicos empleados presuntamente para la extorsión, además de droga y armas punzocortantes”, indicaron, sin detallar cifras. “Por encargo del jefe del Estado, el INPE intensificará los operativos de seguridad en penales de todo el país”.

—Más reuniones—

El sábado por la tarde, Werner Salcedo volvió a acudir a Palacio. A su salida, dijo a la prensa que la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales se reunirá con él mañana desde las 4 p.m. Luego, consultado por Canal N sobre si habrá militantes de SP en el gobierno de Jerí, no lo descartó y pidió no “satanizar”.

“Lo que va a encontrar es compromiso por el Perú. Mucho tiempo estamos concentrados en saber si [una persona] tiene partido o no. Los partidos se forman y deben tener su equipo, personas con los títulos que nos merecemos, experiencia. Que esto no sea un espacio para ‘satanizar’ si su camiseta política es o no de Somos Perú. Nosotros estamos concentrados en el Perú y quienes tengamos que sumar, sumaremos”, dijo Salcedo, quien es militante del ahora partido oficialista.

Werner Salcedo a su salida de su reunión con José Jerí del sábado en la tarde. Foto: GEC / Fernando Sangama

Representantes de gremios de transportistas también llegaron a Palacio para reunirse con Jerí. Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de Transporte (CIT), el principal gremio detrás del paro del último lunes, dijo a su salida del lugar: “No vamos a parar en los próximos días”. “Sabemos que la próxima semana están en juego la gobernabilidad y la patria, tenemos que seguir luchando contra las extorsiones”, declaró a la prensa.

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú, dijo que su asociación está pidiendo, además de los puntos previamente acordados entre transportistas y el gobierno de Boluarte, que se erradiquen “las leyes que favorecen a la criminalidad y a las organizaciones criminales”. Además, indicó que su gremio no descarta apoyar el paro nacional anunciado para este miércoles.

Renzo Reggiardo, teniente alcalde de Lima, también acudió a Palacio y declaró a su salida que tuvo una reunión con Jerí, en la que conversaron “fundamentalmente” sobre seguridad ciudadana. Indicó que el presidente tiene “algunas ideas” sobre el tema que espera que anuncie en los próximos días. “Esperemos que el presidente asuma ese liderazgo y esperemos que sea de forma inmediata”, añadió.

La jornada de sábado de José Jerí culminó por la noche con su visita a la zona afectada por el incendio en Pamplona, San Juan de Miraflores. Al lugar también acudieron distintos ministros del gobierno de la vacada Dina Boluarte, quienes ante la no designación del nuevo gabiente, siguen a cargo de sus respectivos despachos.

El presidente evitó pronunciarse sobre la constitución de su nuevo gabinete ministerial y solo dijo que lo “están construyendo” | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec