El presidente José Jerí señaló que se ha descartado un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de los migrantes en situación irregular, tal como lo había planteado el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.
En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, señaló que la migración irregular en nuestro país “es un problema” y lo atribuyó a la “debilidad” de nuestras fronteras.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Revelan que José Jerí usó el ‘cofre’ presidencial para reunión no registrada con empresario chino en San Borja
“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, expresó.
“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, agregó.
LEE MÁS: Difunden video de la agresión de la congresista Kira Alcarraz a un trabajador del SAT
Indicó que su Gobierno no puede “permitir” que haya mayor presencia de irregulares en nuestro país y que todos los días, mañana, tarde y noche, se vienen realizando acciones para encontrar a los irregulares y devolverlos a su país de origen.
Jerí Oré también informó que se viene estudiando con la Cancillería diversos métodos para que los migrantes en situación irregular tengan facilidades y puedan volver a sus respectivos países.
LEE MÁS: JEE de Lima Centro 2 declara improcedente candidatura de Mario Vizcarra al Senado por Perú Primero
“Esa medida -del posible corredor humanitario- está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, sentenció.
Promesa de campaña
Como se recuerda, la posibilidad de habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular era una de las principales banderas políticas de José Antonio Kast y una promesa de su campaña presidencial.
LEE MÁS: Avanza País: JEE Lima Centro 1 rechaza tacha contra candidatura presidencial de José Williams
Antes de partir a Lima, Kast dijo a los medios chilenos que la idea es “ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria”.
José Antonio Kast ha insistido en que la expulsión o salida ordenada de migrantes sin estatus regular debe ir acompañada de mecanismos que garanticen un retorno seguro y coordinado, con el apoyo de los países de tránsito y, especialmente, del país receptor.
LEE MÁS: Elecciones Regionales y Municipales: El sábado 17 de enero vence plazo para inscribir alianzas electorales ante el JNE
“Nosotros no podemos tener personas acá que no sabemos quiénes son. Por lo tanto, en estos días, todos pueden preparar su salida”, afirmó recientemente.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Un mecanismo de impunidad: En Madre de Dios hay más de 40 investigados por minería ilegal en Reinfo
- Partido ‘castillista’ en problemas: ¿qué pasa con las listas congresales incompletas de Juntos por el Perú?
- Elecciones 2026: Solo un 12% asegura que ya definió a su candidato presidencial, según encuesta de Datum
- Al menos 105 trabajadores del Congreso postulan al Senado, cámara de diputados y Parlamento Andino
- Mesías Guevara: “Hay que recuperar el equilibrio de poderes y la política decente”
Contenido sugerido
Contenido GEC