El presidente José Jerí señaló que se ha descartado un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de los migrantes en situación irregular, tal como lo había planteado el mandatario electo de Chile, José Antonio Kast.

En entrevista con el periodista Andrés Oppenheimer en CNN en Español, señaló que la migración irregular en nuestro país “es un problema” y lo atribuyó a la “debilidad” de nuestras fronteras.

“Una de las primeras medidas que habíamos conversado como alternativa, como escenario, la hemos descartado, a propósito de nuestra conversación que hemos sostenido hace un par de días, que era eventualmente un corredor humanitario”, expresó.

“Yo no puedo permitir que ingresen de forma irregular migrantes a nuestro país. El problema de nuestro país, que se desencadena con el tema de la inseguridad, es justamente la migración irregular porque también vienen prácticas que han contaminado a nuestro país, eso también es una realidad plena”, agregó.

Indicó que su Gobierno no puede “permitir” que haya mayor presencia de irregulares en nuestro país y que todos los días, mañana, tarde y noche, se vienen realizando acciones para encontrar a los irregulares y devolverlos a su país de origen.

Jerí Oré también informó que se viene estudiando con la Cancillería diversos métodos para que los migrantes en situación irregular tengan facilidades y puedan volver a sus respectivos países.

“Esa medida -del posible corredor humanitario- está descartada y tenemos que ver con Cancillería qué método vamos a poder, en forma colectiva, para darles las facilidades para que los irregulares puedan volver a su país, una vez que se venga a recuperar el orden democrático en Venezuela y también exista la voluntad de parte de los que están acá”, sentenció.

Promesa de campaña

Como se recuerda, la posibilidad de habilitar un corredor humanitario regional que facilite el retorno a Venezuela de migrantes en situación irregular era una de las principales banderas políticas de José Antonio Kast y una promesa de su campaña presidencial.

Antes de partir a Lima, Kast dijo a los medios chilenos que la idea es “ver cómo podemos habilitar todas las medidas para generar este corredor humanitario para aquellas personas que quieran volver a su patria”.

José Antonio Kast ha insistido en que la expulsión o salida ordenada de migrantes sin estatus regular debe ir acompañada de mecanismos que garanticen un retorno seguro y coordinado, con el apoyo de los países de tránsito y, especialmente, del país receptor.

“Nosotros no podemos tener personas acá que no sabemos quiénes son. Por lo tanto, en estos días, todos pueden preparar su salida”, afirmó recientemente.