El mandatario José Jerí descartó renunciar al cargo luego de revelarse sus reuniones con el empresario chino Zhihua Yang, al asegurar que no le mintió al país y no hizo nada irregular. No obstante, alegó que pretenden “desestabilizar la Presidencia y alterar el proceso electoral”.

En entrevista con Canal N, afirmó que se pretende “distorsionar” actos comunes que realiza, como ir a un chifa o comprar en una tienda, razón por la cual asistirá a la Comisión de Fiscalización del Congreso y se ha puesto a disposición de la Fiscalía de la Nación.

“No [voy a renunciar], uno renunciaría si es que tuviera algo que ocultar y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Que se pretenda justamente distorsionar actos comunes de mi parte, es lo que yo voy a evitar y por eso es que voy a asistir voluntariamente a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de la fiscalía”, expresó.

Jerí Oré también manifestó que con esta situación se busca “desestabilizar la Presidencia y alterar el proceso electoral” en curso.

“Acá ha habido y hay un propósito de distorsionar actos comunes, como ir a un chifa o comprar en una tienda, como hechos irregulares. Esa pretensión generó la alerta de que el fondo era desestabilizar la Presidencia y alterar el proceso electoral”, aseveró.

El mandatario también negó haber dado versiones distintas sobre la reunión del 26 de diciembre y dijo que en la conversación “se tocó una vez el tema del Día de la Amistad Perú-China”.

Dice que compró cuadros

El jefe de Estado también aseguró que no solo compró caramelos en su visita del 6 de enero, sino también algunos cuadros.

“Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas. Además, en ese marco de los caramelos también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por allí y que he tomado conocimiento”, subrayó.

“No soy amante de los cuadros chinos, soy amante de todas las cosas que gentilmente me obsequian y eso es parte de lo que hace una persona cuando justamente va a una tienda. Estaba parte de mi equipo que me acompaña a todas las actividades, estaba mi asistente y mi escolta, como se puede evidenciar en los videos”, añadió.

Cuando se le preguntó a quién llamó aquel día, Jerí dijo no recordarlo: “Yo cuando me comunico por teléfono, y como presidente de Estado que soy justamente, tengo que coordinar con diversos sectores para justamente lograr los resultados que me han pedido. [Coordinaba] con algún sector que no tengo en cuenta en este momento”.

Ya no es su amigo

Respecto a la reunión que sostuvo con Ji Wu Xiaodong, un empresario chino que afronta una investigación fiscal por organización criminal y tala ilegal, y que tenía una orden de arresto domiciliario por 24 meses, Jerí dijo que desconocía sus antecedentes.

El presidente también dijo que ya no mantiene comunicación con el empresario chino Zhihua Yang porque no puede considerar un amigo a alguien que “directa o indirectamente” viene “perjudicando” y generando “desestabilización” a la Presidencia.

“Yo no puedo conocer todas las actividades que realizan los amigos de quien era mi amigo ‘Johnny’, ni tampoco puedo conocer su situación jurídica cuando vienen a Palacio”, acotó.

“No tengo mayor comunicación con él porque si una persona, directa o indirectamente, viene perjudicando personalmente y pretende, directa o indirectamente, afectar la Presidencia y generar desestabilización, creo que no puede ser considerada una persona que pueda seguir siendo mi amigo”, agregó.

Finalmente, José Jerí negó cualquier cercanía actual con Yang, mucho menos que le haya pedido algo. “Hasta ahora no me ha pedido nada y no creo que me pida nada porque ya no somos cercanos”, sentenció.