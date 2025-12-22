El presidente José Jerí anunció este lunes que esperará el informe técnico del sector sobre la autógrafa de ley -aprobada por el Congreso- que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2026, para decidir si observa o promulga dicha norma.

Sin dar más detalles, el mandatario precisó que le ha “llamado la atención” una parte de la redacción sobre la “ampliación” y señaló que no puede pronunciarse sobre si observará o no la ley hasta conocer el informe técnico del sector.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Estoy esperando procedimentalmente la información del sector. Hay una observación que particularmente me ha despertado mucho la atención en la redacción, ahora que lo he visto, pero voy a esperar formalmente el informe técnico del sector y es un tema en la redacción que está vinculada con la ampliación”, explicó a los periodistas.

LEE MÁS: Congreso envía al Despacho Presidencial autógrafa que amplía el Reinfo hasta el 2026 para su promulgación u observación

“No lo sé [si la autógrafa va a ser observada], no voy a decir si sí o no en este momento hasta que tenga el informe técnico”, agregó durante la Feria multisectorial “Más cerca del Perú – Región Cusco”, llevada a cabo en la Plaza de Armas.

El viernes 21 de diciembre, el Congreso remitió al Despacho Presidencial la autógrafa de ley que amplía la vigencia del Reinfo para su promulgación u observación.

Si bien el plazo de la anterior prórroga concluye el 31 de este mes, el mandatario tiene formalmente 15 días útiles para pronunciarse, que concluye el 15 de enero del 2026.

Consultado por el poco tiempo que falta para que concluya la ampliación vigente, el 31 de diciembre, Jerí remarcó que el documento puede ser aprobado en una hora y publicado ese mismo día en una edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del diario El Peruano.

“Quedan nueve días, pero eso se publica en una hora y sale en extraordinaria [del boletín de normas legales del Diario El Peruano] el mismo día”, insistió.

Minimiza bajón en encuesta

De otro lado, José Jerí minimizó la baja de su aprobación, tal como reveló una reciente encuesta de Datum para El Comercio, que indica que concluye el 2025 con un respaldo del 55%, lo que representa a su vez una caída de tres puntos porcentuales respecto de noviembre.

Refirió que si bien las cifras deben tenerse en cuenta, tanto si son buenas o malas, solo se trata de “indicadores” y que lo más importante en la actualidad son las acciones que está tomando su Gobierno.

“Me preocupa que no podamos no terminar los planes que estamos trabajando. Es lo que me preocupa, las cifras siempre hay que tenerlas en cuenta, tanto cuando son buenas como cuando son malas, son indicadores, pero lo que importan son las acciones que uno hace en un sentido u otro, es lo que más me interesa”, acotó.

Respecto al informe técnico elaborado por el Área Laboral del Congreso, que rechaza otorgar la pensión vitalicia a la vacada expresidenta Dina Boluarte, Jerí Oré recordó que ese poder del Estado ya había fijado algunos criterios.

“Me preocupo ahorita por lo que estoy haciendo. Más adelante será más adelante, finalmente el Congreso ya tenía un informe anterior que fijaba algunos criterios y eso son los que finalmente han motivado su posición. Por ese camino no habría nada más que hacer, salvo que el Congreso vuelva a fijar nuevos criterios o situaciones”, acotó.

“Ya dependerá mucho del Congreso en su autonomía a través de la Comisión de Constitución, que es la que emitió el informe oportunamente en el 2022 o 2023. De acá hasta julio o agosto, la fecha que corresponda, hay mucho tiempo, no me concentra pensar en eso en este momento, lo que me interesa es lo que estoy haciendo ahora”, añadió.

Consultado sobre si solicitará dicho beneficio al culminar su gestión, en julio del 2026, el jefe de Estado dijo que el tema no es su prioridad en este momento y que se debe respetar la posición fijada por el Parlamento.

“En este momento no lo estoy pensando, no es mi concentración. No creo que sea una prioridad en este momento hablar de ese tema, lo cierto es que hay una posición fijada por el Congreso y tiene que respetarse como tal”, sentenció.