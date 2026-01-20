A pocas horas de presentarse ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, este martes 20 de enero se conoció un nuevo video del presidente José Jerí con el empresario chino Zhihua Yang en su local clausurado en el Centro de Lima.

El programa ‘Beto a Saber’ de Willax TV difundió un tercer material audiovisual que evidencia la cercanía del jefe de Estado con el ciudadano extranjero. Se trata de la reunión que ambos sostuvieron el pasado 6 de enero.

En el video, grabado por un supuesto trabajador del Market Capón, se observa al mandatario bajar las escaleras acompañado de Yang y saludando a los demás empleados. Junto a él se encontraba su personal de seguridad.

También se observa una gran cantidad de bolsas y paquetes cuyo origen y contenido aún no han sido esclarecidos. Junto a Jerí Oré se encuentra Alicia Camargo, colaboradora cercana del mandatario.

LEE MÁS: José Jerí se presenta este miércoles ante el Congreso por reuniones no registradas con empresario chino

“Van a venir los otros carros, jefe. El otro carro viene y lo llevo”, dice la persona que graba el video, mientras Zhihua Yang acompaña al presidente a la puerta y lo sigue con la mirada hasta su ingreso al vehículo oficial.

Cabe indicar que en entrevista con Canal N, el jefe de Estado aseguró que no solo compró caramelos en su visita del 6 de enero, sino también algunos cuadros.

“Yo he dicho perfectamente que es normal para mí ir a una tienda a comprar cosas. Además, en ese marco de los caramelos también es preciso señalar que yo me llevé algunos cuadros, que es lo que pretenden mostrar por allí y que he tomado conocimiento”, subrayó.

“No soy amante de los cuadros chinos, soy amante de todas las cosas que gentilmente me obsequian y eso es parte de lo que hace una persona cuando justamente va a una tienda. Estaba parte de mi equipo que me acompaña a todas las actividades, estaba mi asistente y mi escolta, como se puede evidenciar en los videos”, añadió.

Cuando se le preguntó a quién llamó aquel día, Jerí dijo no recordarlo: “Yo cuando me comunico por teléfono, y como presidente de Estado que soy justamente, tengo que coordinar con diversos sectores para justamente lograr los resultados que me han pedido. [Coordinaba] con algún sector que no tengo en cuenta en este momento”.