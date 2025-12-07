Mediante diversas resoluciones supremas, se aprobó el viaje de los ministros Teresa Mera (Comercio Exterior y Turismo), Lesly Shica (Desarrollo e Inclusión Social), Hugo de Zela (Relaciones Exteriores), Vicente Tiburcio (Interior) y Luis Bravo (Energía y Minas).
Asimismo, Wilder Sifuentes (Vivienda, Construcción y Saneamiento), Denisse Miralles (Economía y Finanzas), César Díaz Peche (Defensa), Aldo Prieto Barrera (Transportes y Comunicaciones) y Vladimir Cuno Salcedo (Desarrollo Agrario y Riego).
En el caso de los ministros de Defensa y Vivienda, Construcción y Saneamiento, las resoluciones precisan que la autorización del viaje a Ecuador es del 11 al 13 de este mes.
A cada titular del sector se le asignaron U$S740 de viáticos por dos días, además de pasajes aéreos que oscilan entre los U$S983.65 y U$S3.203.61.
Cabe indicar que las resoluciones publicadas este domingo en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano llevan las firmas del presidente José Jerí, del jefe del Gabinete Ministerial, Ernesto Álvarez Miranda, y de los respectivos ministros.
En el Gabinete Binacional ambos jefes de Estado, acompañados de sus respectivos ministros, abordarán los temas prioritarios de la agenda bilateral, suscribirán la Declaración Presidencial de Quito y adoptarán el Plan de Acción de Quito 2025.
Desde el año 2007 se vienen realizando Encuentros Presidenciales y Gabinetes Binacionales de Ministros, como un mecanismo de coordinación político-diplomático que tiene el objetivo de fortalecer la integración y cooperación bilateral.
El Congreso autorizó al presidente de la República, José Jerí, para viajar a Ecuador el 12 de diciembre en una actividad oficial y participar en un encuentro con su homólogo, Daniel Noboa, en el Gabinete Binacional.
