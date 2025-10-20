Durante su participación en la 134 sesión del Acuerdo Nacional, el presidente José Jerí consideró necesario garantizar el pleno ejercicio democrático de los ciudadanos que van a participar en las elecciones generales, y regionales y municipales del próximo año.

En la cita que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, señaló que para su correcta realización, se deben generar condiciones de seguridad, a fin de que los electores acudan con tranquilidad a las urnas.

“Estamos con unas elecciones ya convocadas y en consecuencia, se tiene que garantizar el pleno ejercicio democrático de los ciudadanos que van a participar en las dos elecciones el próximo año”, expresó.

“Para ello, además de darse las condiciones para su correcta realización, también tiene que generarse las condiciones de seguridad. Todo está vinculado”, agregó.

Jerí Oré admitió que pese a los esfuerzos, estos no han sido suficientes, motivo por el cual “vivimos en una situación complicada” y que genera inseguridad en sus propios quehaceres.

“El Estado no ha actuado de la mejor manera, ha actuado de la misma forma y en consecuencia ha tenido los mismos o peores resultados”, aseveró el jefe de Estado en su intervención.

José Jerí también remarcó que para atender todas las expectativas sociales que han ido creciendo y que no han sido atendidas por largo tiempo por diversos factores, se tienen que plantear mecanismos que permitan justamente atraer más inversiones tanto internas como externas.

“Tenemos una oportunidad de oro para que nuestro país sea verdaderamente una potencia en el continente, pero siempre por tener criterios distintos, diversos, dispersos y contradictorios, y algunos que siempre buscan generar el caos, no hemos podido salir adelante como deberíamos”, subrayó.

Cabe precisar que en la sesión participan el tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López (Acción Popular); el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, Max Hernández; la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; entre otras autoridades.