El presidente José Jerí se mostró en contra de ampliar la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 2027, tal como lo aprobó la Comisión de Energía y Minas del Congreso, y consideró que un año le suena “razonable”.

En entrevista con el programa “El Valor de la Verdad” de Panamericana Televisión, el mandatario indicó que el Ejecutivo dará una “postura colegiada” y la intención de su gestión no es dejarle una “situación complicada” al nuevo Gobierno.

“Uno (año) me suena razonable, lo cual tiene que ser validado con el premier, al que escucho mucho y además ha emitido una opinión, como también del órgano técnico, que es el ministerio (de Energía y Minas). Tiene que haber una postura colegiada”, expresó.

“Dos años no, un año porque si ponemos seis meses le vamos a dejar una cierta situación complicada al próximo gobierno y yo he dicho bien claro que esta gestión de transición va a dejar condiciones ciertamente cómodas para que el nuevo Gobierno comience a avanzar en la decisión que tome en nuestro país”, agregó.

Jerí Oré se mostró en contra de lo aprobado en el Congreso porque -desde su punto de vista- “dos años es mucho” y el dictamen es “muy permisivo” con la minería ilegal y existe un “exceso de tiempo”.

“No considero que deba darse dos años. ¿Por qué? Porque pese a que no estoy a favor de la medida, hay una realidad que no se puede ocultar. Hay familias que dependen de esa actividad, pero tendría que verse la última, esta vez de verdad, pero no dos años”, subrayó.

“Si el Estado, a través del Gobierno anterior, ya avanzó excluyendo a una cantidad por diferentes situaciones, no podríamos automáticamente volver hacia atrás. Habrá excepciones que han accionado judicialmente porque son los interesados, pero si el Estado ya avanzó en un camino de excluir a una cantidad, no podríamos volver automáticamente a que todos vuelvan al sistema como tal”, añadió.

El jefe de Estado también dijo que lo aprobado por la Comisión de Energía y Minas del Congreso para ampliar el Reinfo hasta el 2027 no es de su “agrado” y anunció que cuando el dictamen sea visto en el pleno, el Ejecutivo presentará su propuesta para que sea menos tiempo.

“La postura que ha planteado el Congreso en primera instancia no es de mi agrado, nosotros vamos a hacer un planteamiento en los próximos días. Seguramente en el día que se debata en el pleno vamos a mandar documentariamente nuestra posición, en principio para que sea menos tiempo”, sentenció.