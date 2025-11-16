Fernando Vivas
Fernando Vivas

José en emergencia. Crónica de Fernando Vivas sobre los cambios que alista el gobierno en la lucha contra el crimen
En una de sus fugaces apariciones nocturnas -si pestañeas te lo pierdes- José Jerí fue pillado por la prensa. Llevaba la gorra de la policía, señal de que quería hablar de seguridad. Intentó explicar que el número de extorsiones y homicidios seguirá elevado hasta un punto que ya no pudo explicar con palabras. Con una mano en alto graficó lo que parecía ser una meseta y la otra mano la dejó caer. Luego, se esfumó. Un presidente puede explicar que un indicador económico sigue creciendo en términos absolutos pero desacelera su ritmo de crecimiento; pero con el crimen no valen esas sutilezas. O sube o baja. En el careo con la prensa tras la asamblea regional en Huánuco, tuvo que franquearse: “No puedo ofrecer lo que no sé si puedo cumplir”. También dijo que “voy a hacer una gira nacional (…) la inseguridad es el problema más importante pero no el único”. (Según mis fuentes, la gira consistirá en que el presidente, acompañado de varios miembros del Ejecutivo, viajara los miércoles y sábados a todas las regiones del país durante tres meses).

