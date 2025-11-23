José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio: “Yo no me limito. Si se tiene que ingresar a la Embajada de México, se hará”

—Pasando a otro tema, ¿qué pasará con Betssy Chávez? ¿Sabe dónde está realmente?

Los reportes que tenemos dicen que sigue en la Embajada de México. No vamos a pronunciarnos todavía, porque consideramos que se ha distorsionado un principio y, evidentemente, tenemos que mostrar nuestra incomodidad como país por el mal uso del asilo político. No es ni un sí ni un no al salvoconducto. Me voy a tomar el tiempo, porque hay compromisos internacionales que existen y cumpliremos en su momento.

—El Poder Judicial acaba de dictar prisión preventiva para Chávez por cinco meses. ¿Hará como el presidente ecuatoriano Noboa, que ingresó a la Embajada de México para capturar al exvicepresidente Jorge Glas, acusado y sentenciado por coimero?

México sabe que, si Betssy Chávez sale de la embajada, es capturada inmediatamente. También sabe que hay policías peruanos afuera y eso es visible. No hemos meditado todavía con el primer ministro y con el Gabinete qué medida concreta tomaremos, porque recién conocemos la sentencia. Vamos a meditar y mucho. Toda acción debe pensarse conforme a las limitaciones que tenemos, conforme a los compromisos internacionales que tenemos. Hay un mandato judicial hoy día y yo soy una persona abierta a todo tipo de posibilidades y decisiones. No me limito y, si tiene que ingresarse a la embajada mexicana, se hará. He demostrado con acciones concretas, que muchos no se lo esperaban, que no me tiembla la mano. Estoy convencido de que todos somos juzgados por las acciones.

—La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum asegura que en el Perú hay persecución política, el expresidente Pedro Castillo pregona en las audiencias que está secuestrado, y la izquierda habla de dictadura. A usted lo llaman dictador y operador de una mafia congresal.

Todo eso que dices es parte de una estrategia de defensa totalmente alejada de la realidad. Ninguno es perseguido en el Perú, ningún expresidente está secuestrado. Yo no soy un dictador y solo he cumplido con el mandato de la Constitución. Entiendo que hablen tonterías como parte de una defensa política más que jurídica. La gente ya sabe quién es quién, no hay nada que inventar nada, son hechos los que cuentan.

El presidente José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio. Foto: GEC / Richard Hirano / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

—¿Las relaciones con México se van a restablecer cuando la presidenta Sheinbaum deje el gobierno?

Lamentablemente, nuestras relaciones políticas desde el 2021 han sido muy volubles por un exceso de injerencia de algunos países en decisiones autónomas. Somos un país soberano y nuestras relaciones se han lesionado porque otros presidentes han permitido estos excesos. Yo no lo voy a permitir. Tendré 39 años, pero sé lo que tengo que hacer y lo medito bien. No tengo ningún tipo de temor cuando tomo decisiones.

—Si decide ingresar a la embajada mexicana para que Chávez cumpla su condena la izquierda latinoamericana, le caerá encima.

No tengo miedo cuando sé que estoy haciendo lo correcto.

—El presidente Gustavo Petro acaba de decir que, si el Perú agrede la Embajada de México, Colombia retira su embajada. ¿Algo que decir frente a esta amenaza?

A palabras necias, oídos sordos.

—Los caviares y la gente de izquierda han dicho que usted fue parte de un Parlamento que dio leyes procrimen y que siendo gobernante hace muy mal en no observarlas.

El Congreso modificó ciertos excesos en la normativa penal, que puede ser incluso materia de análisis desde la perspectiva académica. Como gobierno hemos iniciado una serie de conferencias y debates. Si ha existido un error, se puede corregir. El debate tiene que ser objetivo y sin etiquetas, porque sabemos que ninguna ley ni modificatoria cambia la realidad de la noche a la mañana.

El presidente José Jerí en entrevista exclusiva con El Comercio. Foto: GEC / Richard Hirano / EDITORES FOTO > RICHARD HIRANO

—Usted acaba de presentar un proyecto para legislar de manera extraordinaria y ha dicho que propone modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el marco de investigaciones penales y actuaciones policiales. Entiendo que es una advertencia y un castigo para fiscales y policías, pero también es una amenaza a los periodistas que publicamos información reservada.

Jamás. Siempre he defendido la libertad de expresión, la independencia periodística. Que no se sienta que estamos actuando en contra de la prensa. Lo digo porque he tomado conocimiento de que quieren distorsionar el proyecto.

—¿No está tratando de criminalizar nuestro oficio?

No, de ninguna manera. Estamos hablando de la función pública, de los funcionarios. ¿Qué sucede si nosotros queremos mañana allanar un búnker con 80 personas y se revela en la prensa un día antes con un titular? ¿Para qué sirve mi trabajo de inteligencia si revelan mi estrategia? Mejor no hago nada y cierro el país. Hay que ser muy prudentes. La información es un poder, para bien o para mal, y tenemos que cautelar cuando estamos en guerra contra la criminalidad.

