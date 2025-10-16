Víctor Reyes Parra
Víctor Reyes Parra

Escucha la noticia

00:0000:00
Dos ministros del gabinete Ernesto Álvarez declararon que enfrentan casos penales
Resumen de la noticia por IA
Dos ministros del gabinete Ernesto Álvarez declararon que enfrentan casos penales

Dos ministros del gabinete Ernesto Álvarez declararon que enfrentan casos penales

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Dos ministros que integran el gabinete liderado por Ernesto Álvarez, juramentado el último martes por el presidente José Jerí, declararon tener casos penales en trámite ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, en calidad de imputados o de cómplices. Uno de ellos enfrenta hasta cinco investigaciones de este tipo, la mayoría de las cuales se iniciaron entre el año pasado y el año en curso.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC