El presidente José Jerí aseguró que su recién juramentado Gabinete Ministerial, encabezado por Ernesto Álvarez, es “competente”, tiene amplia representación y va a contribuir a derrotar a la inseguridad ciudadana que azota el país.

En declaraciones a los periodistas luego de reunirse con un grupo de alcaldes de la provincia constitucional del Callao, el mandatario admitió que es inevitable que existan “voces críticas”, pero destacó las cualidades de su Consejo de Ministros.

“Tenemos un gabinete recién juramentado que tiene las cualidades para justamente, en este momento de transición, mediante el diálogo, combatir la inseguridad ciudadana y gestionar el Estado de la mejor manera posible para entregar el Gobierno el próximo año”, expresó.

“Hay voces críticas, es inevitable, pero va a ser la gestión y la acción de Gobierno de todo el Ejecutivo lo que demuestre que verdaderamente que este gabinete es competente, se complementa, es de amplia representación y va a contribuir justamente al objetivo principal de esta gestión, que es derrotar a la delincuencia”, agregó.

Tras reunirse con los burgomaestres chalacos, Jerí Oré se dirigió al jirón Carabaya, cerca de la Plaza Mayor, para dialogar con otro grupo de alcaldes distritales de Lima que había convocado a una marcha por la paz.

“Hoy más que nunca nuestro país necesita estabilidad, necesita tranquilidad. Hemos pasado momentos complicados hace un par de días y nuestro país el día de hoy merece la oportunidad de vivir pensado que el mañana, así como el presente, puede ser mejor”, les dijo en una breve alocución.

“No perdamos el optimismo de que esta gestión, con voluntad y con decisión, va a combatir la inseguridad ciudadana y además vamos a contribuir para que haya estabilidad”, añadió.

Como se recuerda, el mandatario tomó juramento a los integrantes de su Gabinete Ministerial este martes 14 de octubre, que estará encabezado por Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional (TC).

La actividad oficial se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, en el quinto día de la gestión de Jerí, quien asumió el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte (2022-2025).