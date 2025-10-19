José Jerí: Estos son los lineamientos claves que se esperan de su primer Gabinete Ministerial

Por Carlos Bruce, alcalde de Santiago de Surco

“Crear una policía municipal”

La seguridad ciudadana exige acciones urgentes; el firme liderazgo del presidente de la República es clave para enfrentar el avance del crimen organizado y recuperar la paz en nuestras calles.





Declarar en emergencia el sector interior permitirá agilizar las compras de equipamiento policial y romper la burocracia que retrasa la acción operativa. Un servicio policial voluntario, donde jóvenes y jubilados apoyen tareas administrativas, liberará a miles de efectivos que hoy están en oficinas para que se sumen a labores de patrullaje.





Es urgente fortalecer la inteligencia policial con más recursos y tecnología. Aumentar la pena por portar armas sin licencia y limitar a una sola las licencias; esto ayudará a frenar el uso ilegal de estas armas.





Decretar el estado de emergencia requiere que se aplique inteligencia, con objetivos claros y acciones concretas de las fuerzas armadas. En los penales se debe bloquear toda llamada extorsiva y visitas a cabecillas criminales para cortar toda comunicación con sus organizaciones delincuenciales.





Además, urge equipar a los serenos con armas no letales y crear una policía municipal para atender delitos menores; así, la Policía Nacional podrá concentrarse en el crimen organizado. La seguridad ciudadana necesita orden, firmeza y el liderazgo presidencial para fortalecerse.