El presidente José Jerí felicitó por teléfono a Rodrigo Paz por su victoria en la segunda vuelta electoral en Bolivia y le deseó los mayores éxitos en su gestión como nuevo mandatario de ese país.

A través de su cuenta institucional en “X” (antes Twitter), la Presidencia informó que en la conversación, Jerí Oré le reafirmó que las relaciones entre ambos países constituyen una “prioridad” para la política exterior peruana, debido a los “históricos lazos de amistad, la condición de países fronterizos y la amplia agenda en común”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Rodrigo Paz gana las elecciones en Bolivia y pone fin a 20 años de socialismo

“Asimismo, expresó el interés en reanudar el diálogo político al más alto nivel en la relación bilateral”, señaló la Presidencia en la red social.

“El jefe de Estado peruano y el presidente electo de Bolivia coincidieron en la importancia de retomar la representación diplomática a nivel de embajadores en el más breve plazo”, agregó.

El presidente @josejeriore felicitó por teléfono al presidente electo de Bolivia, @Rodrigo_PazP, por su victoria en la segunda vuelta electoral, y le deseó los mayores éxitos en su gestión.

En la conversación, le reafirmó que las relaciones entre ambos países constituyen una… pic.twitter.com/qU3HmfJdwp — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) October 20, 2025

Como se recuerda, Rodrigo Paz, senador opositor de centro, ganó este domingo la segunda vuelta de las presidenciales de Bolivia al imponerse al exmandatario conservador Jorge Tuto Quiroga (2001-2002).

Paz ganó la segunda vuelta con el 54,61 % de la votación, frente a un 45,39 % obtenido por Quiroga (2001-2002), según el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre) del organismo electoral, con el 97,86 % de las actas computadas.

El presidente en funciones del TSE, Óscar Hassenteufel, indicó que estos resultados, si bien no son el cómputo oficial, muestran “una tendencia” que “parece ser irreversible”. El órgano electoral espera concluir entre el miércoles y jueves el cómputo oficial.

Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), tomará juramento como nuevo presidente del país el próximo 8 de noviembre, lo que supondrá también el fin de los 20 años de los Gobiernos del izquierdista Movimiento al Socialismo (MAS).