El presidente José Jerí fue reconocido como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú (PNP) en una ceremonia oficial llevada a cabo en el Pentagonito, en el distrito de San Borja.

Asimismo, Jerí Oré fue condecorado con la orden Militar de Ayacucho en el grado de Gran Cruz.

La ceremonia empezó a las 10:00 horas. A su llegada, el mandatario recibió los honores correspondientes a su investidura, presentó su saludo a la bandera de Guerra y pasó revista a los destacamentos de las Fuerzas Armadas y de la PNP.

José Jerí estuvo acompañado por los ministros de Defensa, César Díaz, y del Interior, Vicente Tiburcio, así como de los comandantes generales del Ejército, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú (FAP).

Luego, se entonó el Himno Nacional del Perú y se dio lectura al artículo 167 de la Constitución Política de 1993, que señala que el presidente de la República es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Acto seguido, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, David Ojeda Parra, le entregó a Jerí Oré el bastón de mando, símbolo de autoridad sobre las instituciones castrenses.

Cabe indicar que como parte de la ceremonia oficial, los titulares de las instituciones castrenses se presentaron ante el jefe de Estado.