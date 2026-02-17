Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A José Jerí, la factura del chifa se la cobró el Congreso. Apenas cuatro meses después de asumir la encargatura de la Presidencia de la República, fue censurado este martes 17 por sostener reuniones no transparentes con empresarios chinos; a una de ellas, incluso, acudió encapuchado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?
Política

José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles
Gobierno

¿Hay o no un vacío de poder por 24 horas? Congreso censura a José Jerí y elegirá a su reemplazo este miércoles

Así informa la prensa mundial sobre la destitución de José Jerí como presidente del Perú | FOTOS
Actualidad

Así informa la prensa mundial sobre la destitución de José Jerí como presidente del Perú | FOTOS

Presidente José Jerí es destituido por el Congreso: así fue la sesión
Política

Presidente José Jerí es destituido por el Congreso: así fue la sesión