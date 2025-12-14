El presidente José Jerí invitó al mandatario electo José Antonio Kast, quien ganó las elecciones generales en Chile en la segunda vuelta, a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile en el segundo bimestre del 2026.
Según informó la Presidencia de la República, Jerí Oré felicitó por teléfono al mandatario electo de Chile por su victoria en la segunda vuelta electoral y le deseó los mayores éxitos en su próxima gestión.
Newsletter Mientras Tanto
LEE MÁS: Testigo protegido afirma que Juan José Santiváñez ejercía como abogado privado mientras era ministro
“Durante la conversación, se destacaron los vínculos de amistad entre el Perú y Chile, relación bilateral que se sustenta en profundas coincidencias y complementariedades políticas y económicas que han permitido que ambos países desarrollen una agenda amplia y diversa en beneficio de sus poblaciones”, señaló.
Asimismo, indicó que se “evidenciaron coincidencias naturales” entre ambos mandatarios, especialmente en la necesidad de enfrentar de manera conjunta la criminalidad y la delincuencia transnacional.
LEE MÁS: Denuncian que el congresista Roberto Sánchez utiliza a trabajadores parlamentarios para su campaña
“Al finalizar la llamada, el presidente José Jerí Oré invitó al presidente electo a realizar el Gabinete Binacional Perú–Chile durante el segundo bimestre del año 2026”, sentenció la cuenta institucional de la Presidencia.
Como se recuerda, el candidato conservador de derecha ganó este domingo con una amplia ventaja la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile a la izquierdista Jeannette Jara.
LEE MÁS: Fiscalía de la Nación designa a Germán Juárez Atoche como coordinador nacional de Lavado de Activos
Al 95% del conteo oficial, Kast obtiene el 58,30% y Jara el 41,70%. De este modo, el abogado gobernará el vecino país del sur entre el 11 de marzo de 2026 y el 11 de marzo de 2030.
José Antonio Kast, devoto católico y padre de nueve hijos, ha prometido deportar a casi 340.000 migrantes sin papeles, la mayoría venezolanos, y atacar de frente la criminalidad.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Elecciones 2026: ¿Quiénes son los jefes del plan de gobierno? ¿Qué partidos no transparentan esa información?
- Casi la mitad de los peruanos coinciden en que no hay buenas opciones entre los candidatos
- El JNE anula las internas de Acción Popular y lo deja fuera de las elecciones: ¿qué implica la decisión y qué pasará con el partido?
- George Forsyth: Los detalles de la decisión del Poder Judicial que amplió la investigación en su contra
- Fernando Rospigliosi: “No se pueden usar recursos del Congreso para hacer campaña en función de un candidato o de varios”
Contenido sugerido
Contenido GEC