El ministro de Defensa, César Díaz Peche, respaldó al presidente José Jerí, tras revelarse imágenes de una reunión con el empresario chino Zhihua Yang, y dijo que ya aclaró en varias oportunidades cuáles han sido las condiciones en que asistió al chifa el pasado 26 de diciembre.

El titular de Defensa aclaró además que no ha sido invitado a ninguna reunión con ese personaje y subrayó que el tema no ha sido tratado dentro de las actividades diarias del Consejo de Ministros.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: José Jerí volvió a reunirse con empresario chino en un local clausurado en el Centro de Lima

“El señor presidente ya aclaró en varias oportunidades en varios medios cuáles han sido las condiciones en que ha asistido al chifa. Es una persona joven, que puede asistir a una invitación. Ya lo explicó el señor presidente”, expresó.

“Otras cuestiones no les podría manifestar porque el día de ayer no hemos tocado ese tema”, agregó el titular del Mindef desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Como se recuerda, nuevas imágenes difundidas el último domingo por “Cuarto Poder” revelan que el mandatario volvió a encontrarse con Yang el martes 6 de enero, esta vez en el Centro de Lima, dentro de una tienda del empresario.

El registro en video muestra a Jerí ingresando alrededor de las 6 p.m. a la tienda “Market Capón”. En las imágenes se le observa subir al segundo piso acompañado por Yang.

A diferencia de la cita en San Borja -a la que acudió encapuchado-, en esta ocasión el presidente utilizó lentes oscuros. Durante su permanencia en el local también se le ve hablando por teléfono.

Según informó “Cuarto Poder”, el establecimiento había sido clausurado por la Municipalidad de Lima ese mismo día por operar con un giro distinto al autorizado.

El mandatario evitó responder a los requerimientos del programa periodístico, que el último viernes le solicitó precisar cuántas reuniones ha sostenido con Yang fuera de la agenda oficial. Sin embargo, “Punto Final”, que también difundió las imágenes, informó que Palacio de Gobierno aseguró que José Jerí acudió al local para comprar caramelos chinos.