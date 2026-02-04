En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, aseguró que desde su punto de vista, no existe ningún indicio de que el presidente José Jerí haya cometido algún acto ilícito o ilegal en sus reuniones no registradas con los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong.

Indicó que Jerí Oré ya respondió por esos hechos ante la prensa, la Comisión de Fiscalización del Congreso y la Fiscalía de la Nación, con lo cual, para él, no existe ningún elemento que le haga pensar que haya cometido delito alguno.

“Para mí no hay ningún indicio de que haya habido un acto ilícito o ilegal en el accionar del presidente. No hay indicio doloso. Qué me puede hacer a mí pensar de la existencia de la comisión de algún delito o de un acto indebido”, expresó.

“Más allá de las formas, el presidente ya ha salido a responder al respecto y ha dado su declaración ante las instancias correspondientes. Ha conversado con el periodismo, ha ido a la Comisión de Fiscalización del Congreso. Ha dado su versión de los hechos y yo no encuentro hasta ahora un elemento que me haga pensar que el presidente puede haber sido autor de la comisión de un delito”, agregó.

Sobre el incremento del patrimonio de Jerí, que adquirió tres inmuebles y un vehículo en apenas tres años, el titular del Minjusdh dijo que no tiene los elementos para formarse una opinión personal.

“El incremento del patrimonio es algo que no se ha analizado y no tengo los elementos para poder determinar o formar una opinión al respecto. Me preocuparía que no esté justificado”, aseveró.

Como se recuerda, un informe de este Diario, de febrero del 2025, reveló que José Jerí ingresó a su escaño en el 2021 siendo propietario de tres autos de segunda y a la fecha ha logrado adquirir tres inmuebles y un vehículo adicional.

Con ello, el valor de los bienes del entonces parlamentario de Somos Perú, que totalizaban S/96.644 en el 2021, registró un incremento de 1.000% alcanzando S/1′157.794.

Descarta remoción de Caruajulca

De otro lado, el ministro de Justicia aseguró la continuidad de la procuradora general del Estado, María Caruajulca, al enfatizar que no existen elementos que determinen que tenga que ser removida del cargo.

“La Procuraduría General del Estado se rige por sus normas y se establecen cuáles son los supuestos para el cese o remoción del cargo. No es un cargo que se pueda remover. No hay elementos que determinen que la señora Caruajulca tenga que ser removida del cargo”, subrayó.

“Si hay alguna situación indebida o de incumplimiento de funciones, inmediatamente se activan los procedimientos disciplinarios al interior de la Procuraduría General del Estado. Nadie está exento de control, todos están sometidos a controles disciplinarios”, sentenció.