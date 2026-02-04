En el podcast Siempre a las 8, con Milagros Leiva, de El Comercio, el ministro de Justicia, Walter Martínez, se pronunció sobre el anuncio inicial de acciones legales por parte de la Presidencia, a raíz de un reportaje sobre las contrataciones de cinco allegadas al mandatario José Jerí, comunicado que luego fue modificado, y dijo que se trata de “reacciones individuales”, pero no es la posición del Gobierno.

Indicó que el Gobierno es “absolutamente respetuoso” de la libertad de expresión y que no habrá ningún tipo de acción que se vaya a tomar en contra del periodismo, mucho menos “criminalizar” a la prensa.

“Las acciones que puedan haberse producido a raíz de estos reportajes respecto a las señoritas son totalmente individuales. De todas maneras, ellas pueden haberse sentido afectadas por las declaraciones no de la prensa, sino de una persona a título personal, que ha sacado una afirmación y ha sacado una nota al respecto”, expresó.

“En ese sentido, si se han sentido perjudicadas, afectadas tienen también todo el derecho a mostrar su rechazo ante estas declaraciones. Son reacciones individuales y muestran su rechazo, pero de ninguna manera es la posición del Gobierno”, agregó.

En ese sentido, Martínez pidió no “rebajar la discusión” a las calificaciones sobre las allegadas al mandatario y justificó sus contrataciones porque se hizo a través de “invitaciones”.

“Creo que la discusión debe estar a otro nivel, debe centrarse en las capacidades, en la idoneidad de estas personas que han sido contratadas y si es que están cumpliendo su trabajo”, subrayó.

“Hay modalidades de contratación que no requieren concursos. Son invitaciones que se hacen sobre la base de una revisión de una serie de postulantes, se revisan distintos currículos que pueda haber y se elige a la persona que cumpla con los requisitos”, sentenció.

Presidencia retrocede

Como se recuerda, la Presidencia de la República dio marcha atrás y retiro de su comunicado el punto donde anunciaba que “se están evaluando acciones legales” tras la difusión de un reportaje de “Cuarto Poder”, el último domingo, sobre la contratación de cinco allegadas al mandatario José Jerí.

“Se están evaluando las acciones legales correspondientes en aras del respeto a la institucionalidad del Despacho Presidencia”, indicó en el cuarto punto de su primer comunicado, difundido a las 12.29 horas.

Posteriormente, a la 1:12 horas, en su cuenta oficial de X, la Presidencia de la República difundió un segundo texto, donde había retirado ese punto.