El presidente José Jerí negó ser un rehén del Congreso de la República y dijo que cuando asumió el cargo el encarcelado exmandatario Martín Vizcarra (2018-2022) le intentó colocar la etiqueta de “títere” de ese poder del Estado, lo que consideró “lejano de la realidad”.

En entrevista con la revista ‘Cosas’, Jerí Oré también afirmó que en la libertad de expresión “se puede decir cualquier cosa” y que “hay que comprender y dar la importancia debida a cada una de las instituciones”.

“En la libertad de expresión se puede decir cualquier cosa, pero comentarios así no me detienen. Los escucho con simpatía y me permiten armar un libro con frases hilarantes. Pero lo cierto es que hay que comprender y dar la importancia debida a cada una de las instituciones. Yo no soy rehén del Congreso de la República”, expresó.

“No soy ‘un esclavo de…’. Se quiso poner esa etiqueta de ‘títere del Congreso’ o ‘títere de una bancada’. Todo lejano de la realidad”, agregó.

De otro lado, José Jerí adelantó que en lo que queda de su gobierno de transición, buscará encaminar grandes proyectos mineros, como Tía María y Conga, previo “entendimiento final”.

“Daremos una atención adicional en estos meses de gobierno para encaminar esos proyectos grandes, Tía María, Conga y todos los demás, que sí generan mayores ingresos para el país. Todos los proyectos productivos que permitan generar ingresos al país van a ser impulsados por el gobierno, en el sector que sea”, manifestó.

“No veo mayor problema si finalmente se logra hacer el último esfuerzo de consensuar todo para que ello camine y se alcance un entendimiento final. Se quieren mayores gastos, y yo atiendo tal expectativa, pero que no sea deuda, porque fácil es endeudarse y ya estamos en curva, si bien todavía dentro de los estándares internacionales. Por último, la idea es tener ingresos directos”, añadió.

Jerí Oré refirió que hay la “firme voluntad” del Gobierno de trabajar en pos de todos los proyectos que tengan naturaleza recaudatoria y que generen mayores ingresos, pero siempre de “forma responsable” y que todo esté de “acuerdo y alineado”.

“Existe una firme voluntad del gobierno de reabrir el tema y volver a buscar ese camino de entendimiento, porque nos hemos dado cuenta de que, al cerrar grandes proyectos, nos quedamos sin región, sin la capacidad de generar mayores ingresos”, acotó.

Defiende a presidenta del IRTP

Respecto a los presuntos vínculos de la nueva presidenta del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Cinthia Ramírez, con una supuesta estafa de un terreno, dijo que le queda “clarísimo” que la denuncia está asociada a “un sector que es muy crítico”.

El mandatario remarcó que tiene confianza en dicha funcionaria porque es “funcional” a la lógica del Gobierno y destacó su labor como enlace de los medios regionales.

“A mí lo que me interesa es que las personas sean funcionales a la lógica del gobierno. Mientras cumpla el requisito y no tenga cuestionamientos serios... Lo importante es que estén abocados y dedicados al trabajo encomendado. Y si incumplen algo de esto, pierden mi confianza y se van. Hay una situación de confianza”, enfatizó.

“Algunos dijeron también que es cuota partidaria, pero la decisión la tomé yo. Y eso fue porque a ella la conocí cuando interactué con los medios regionales. Porque dentro de la planificación que hicimos para visibilizar lo que hace el Congreso estaba tener como aliados estratégicos a los medios regionales. A raíz de ello la conozco directamente”, agregó.

Jerí mencionó que quien se la presentó fue el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, porque hizo un convenio con ella y que cuando conversó con Ramírez, le puso énfasis en el enfoque en cada región y la asociación de medios.

Admite que se les “pasó la mano”

El jefe de Estado también admitió que como parte del Congreso, se les “fue la mano” con la deuda pública tras la aprobación de diversas normas que comprometen la sostenibilidad del gasto para el año 2026.

No obstante, atribuyó dicho hecho a la “excesiva buena voluntad” de es poder del Estado y que la idea ahora es buscar consensos para que lo que se apruebe en el futuro sea viable.

“En su gran mayoría, y soy plenamente honesto con ello, he apoyado gran parte de esas medidas. Porque por muchos años el Estado prefirió mantener solamente sus fortalezas macroeconómicas, pero no dio atención a las remuneraciones de los trabajadores del Estado. Algunos sueldos habían sido congelados por más de veinte años. Entonces, este Congreso, entre críticas y aciertos, ha optado por darles un reconocimiento que en gobiernos anteriores nunca se les dio”, anotó.

“Lo que también es cierto es que, en esa excesiva buena voluntad que tuvimos como Congreso, se nos fue la mano con la deuda pública; entonces, se ha aumentado mucho el gasto corriente. La idea ahora es consensuar para que lo que se apruebe sea viable, porque de nada sirve tener una excelente ley que, en la práctica, no se puede ejecutar porque no tiene sustento presupuestal”, sentenció.