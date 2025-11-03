El presidente de la república, José Jerí, pidió unidad a todos los peruanos “como un deber moral con la historia y con el futuro”, a fin de enfrentar la inseguridad ciudadana que vive el país.

Durante su discurso en la ceremonia de reconocimiento como jefe supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional (PNP), Jerí Oré señaló que ambas instituciones, además del Gobierno, deben actuar “como un solo frente de Estado”.

“Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Gobierno en todos sus niveles debemos actuar como un solo frente de Estado. La disciplina, la inteligencia, el patriotismo y la lealtad serán nuestras mejores armas para recuperar la paz que nos merecemos y la confianza de nuestra población”, expresó.

“Por eso invoco hoy a los peruanos a la unidad, no como un gesto político nada más, sino como un deber moral con la historia y con el futuro. La unidad no siempre va a significar pensar igual, sino transformar nuestras diferencias al servicio de la nación y al bien común”, agregó.

Recordó que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional siempre han sido y serán pilares en el combate contra el terrorismo, en la lucha contra el narcotráfico, en la defensa de nuestras fronteras, en las operaciones en el Vraem, durante la pandemia, en las misiones de paz y sobre todo, al defender el orden constitucional cuando estuvo en riesgo de ser quebrantado.

“Señores oficiales, técnicos, suboficiales de mar y personal del servicio militar voluntario, todos, los exhorto a redoblar esfuerzos. Que el ejemplo de nuestros héroes que he mencionado y de otros que están en nuestra historia de ayer, hoy y siempre sea el fundamento de cada acción, el espíritu de cada misión y el motivo de cada sacrificio”, subrayó.

“Como gobierno de transición, afirmo con claridad: la defensa del Perú exige modernización, modernizar es equipar, entrenar, proteger y dignificar a quienes visten el uniforme, como a sus familias. No hay soberanía sin seguridad, sin Fuerzas Armadas y Policía fortalecidas”, añadió.

El mandatario enfatizó que en la actualidad enfrentamos una nueva amenaza, una amenaza distinta pero igual de peligrosa: la delincuencia, el crimen organizado y el narcoterrorismo, que “socavan” la tranquilidad nacional.

“Por eso, lo dije y lo reitero: el Estado jamás será un espectador. Hemos pasado ahora de defensiva a la ofensiva en esta lucha. No habrá espacio para la indiferencia ni para la impunidad. Como jefe supremo afirmo con firmeza [que] actuaremos sin tregua contra quienes atenten contra la ley”, enfatizó.

“Seremos enérgicos, pero siempre dentro del respeto a la Constitución, a las leyes y los derechos humanos. No nos van a doblegar y no nos cansaremos hasta derrotarlos. Antes lo hemos hecho y ahora podemos volver a hacerlo y lo vamos a hacer”, sentenció.