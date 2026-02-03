El presidente de la república, José Jerí, recibió este martes 3 de febrero las cartas credenciales de Bernie Navarro como nuevo embajador de Estados Unidos en el Perú, designado por el mandatario Donald Trump y ratificado por el Senado de su país.

La ceremonia de presentación se llevó a cabo en Palacio de Gobierno, a donde Navarro llegó a bordo de su vehículo oficial, siendo recibido con los honores correspondientes a su alta investidura.

Cabe indicar que Jerí Oré estuvo acompañado de Eduardo Pérez del Solar Marcelo, director general de Protocolo y Ceremonial del Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Asimismo, por el general de brigada Julio Mori Castañeda, de la Secretaría de Seguridad del Despacho Presidencial. Posteriormente, la ceremonia de presentación de credenciales se llevó a cabo en el Salón Dorado de la sede del Ejecutivo.

Un informe de este Diario reveló que Bernie Navarro es un embajador político y cuenta con experiencia en los sectores financiero, inmobiliario y de inversión privada.

También fue fundador y presidente de Benworth Capital Partners, una firma de préstamos hipotecarios con sede en Florida y operaciones en Puerto Rico.

De acuerdo con “El Nuevo Herald”, el año pasado Navarro llegó a un acuerdo con la Reserva Federal para resolver una demanda presentada en su contra y contra su empresa, Benworth Capital, por el Banco de la Reserva Federal de San Francisco.

Además, medios de su país han reportado que mantiene una estrecha relación con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de quien fue uno de los recaudadores de fondos en sus campañas políticas.